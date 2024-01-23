NASA'da görev alan Türk bilim insanı yurduna geri dönüyor: Türkiye'nin uzay atılımı için dönüş kararı aldı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay macerası, Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ı da etkiledi. Yıldız, 21 yıldır çalıştığı NASA'dan istifa ederek, Türkiye'nin uzay çalışmalarına katılmak için ülkesine dönme kararı aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yıldız'ın videoyla duyurduğu kararını, sosyal medyadan 'Hoş geldiniz' mesajıyla karşıladı.

Türkiye'nin uzay çalışmaları ve ilk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapması, yurt dışındaki Türk bilim insanlarını ülkeye dönmeye teşvik etti. NASA'da 10 yıldır astrofizik ve derin uzay konularında araştırmalar yürüten Umut Yıldız, sosyal medya üzerinden Türkiye'ye geri dönerek uzay alanındaki faaliyetlerine ülkesinde katılacağını açıkladı.