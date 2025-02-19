NASA'nın 2024 YR4 Asteroidi Üzerine Endişe Verici Açıklaması

NASA'nın Endişe Verici Açıklaması

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2024 YR4 adlı asteroidin 2032'de Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 3,1'e çıktığını duyurdu. Geçen yıl keşfedilen bu gök cismiyle ilgili yeni ölçümleme raporlarına göre, 22 Aralık 2032 tarihinde Dünya'ya çarpma olasılığı üzerinde duruluyor.

Raporda yer alan verilere göre, 2024 YR4 asteroidinin yedi yıl içerinde Dünya'ya çarpma olasılığı %3,1 olarak belirtiliyor. Asteroidin çapının yaklaşık 54 metre olduğu tahmin edilmekte. Ancak, bu boyutun insan medeniyetini sona erdirmek için çok küçük olduğu vurgulansa da, bu cisim bir büyük şehri "yok edebileceği" ve çarpmanın sonucunda yaklaşık 8 megaton enerji açığa çıkarabileceği öngörülüyor.

Düşük Tehlike, Yüksek İzleme

Bilim insanları, 2024 YR4'ün dünyayı ıskalama olasılığının hâlâ yüzde 96,9 olduğunu belirtiyor. Ayrıca, yeni ölçümlerde bu riskin sıfırlanabileceği üzerine de yorum yapılıyor.

2024 YR4 asteroidi ilk olarak 27 Aralık 2024’te Şili’deki Rio Hurtado teleskobu tarafından tespit edildi. Başlangıçta çarpma riski %1,33 olarak kaydedilmişti, sonra bu oran %2'ye, şimdi ise %3,1'e yükselmiş bulunuyor.

Gök bilimciler, 2024 YR4'ün büyük ölçekte yıkıma yol açmayacağını ancak çarpması durumunda yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakabileceğini öngörüyor. Olası çarpma bölgeleri arasında Pasifik'in doğusu, Güney Amerika'nın kuzeyi, Afrika ve Güney Asya yer alıyor.

Uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ün izlenmesine devam edilmesi ve çarpma ihtimaline karşı asteroidin yönünün değiştirilmesi amacıyla çalışmalar yapacaklarını ifade ediyor.