NASA'nın Astronotları Uzayda İlk Yürüyüşlerini Gerçekleştirdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'ndaki astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un ilk kez birlikte uzay yürüyüşü yaptığını duyurdu.

Uzayda mahsur kalan bu iki astronot, ISS'ye ulaştıktan yaklaşık 8 ay sonra bu tarihi yürüyüşü gerçekleştirme fırsatı buldu. Williams ve Wilmore'un uzay yürüyüşü anları, NASA TV aracılığıyla ve YouTube kanalında canlı yayımlandı.

NASA'nın açıklamalarına göre, astronotlar bu yürüyüşü, "istasyon donanımını korumak ve Destiny laboratuvarı ile Quest hava kilidinden analiz için yüzey malzemesi örnekleri toplamak amacıyla" gerçekleştirdi.

Uzayda Kalış Süreleri Uzun Sürecek

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024 tarihinde Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle ISS'ye gönderilmişti. Ancak, kapsülde yaşanan teknik arızalar nedeniyle astronotların dönüş tarihi ertelendi. NASA, Starliner'ın boş dönmesi talimatını vermişti.

Ayrıca, SpaceX'in devraldığı görev nedeniyle fırlatma tarihinin ertelenmesi göz önüne alındığında, iki astronotun Dünya'ya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başı itibariyle gerçekleşmesi bekleniyor. Uzay istasyonunda kalacakları süre ise yaklaşık 10 ay olması tahmin ediliyor.