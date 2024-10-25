NASA'nın Crew-8 Misyonu Başarıyla Tamamlandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Crew-8 misyonu çerçevesinde uzaya gönderilen 3 astronot ve 1 kozmonot, uzay istasyonunda geçirdikleri yaklaşık 8 ayın ardından başarılı bir şekilde dünyaya döndü.

Uzay Görevi ve Dönüş Zamanı

NASA'nın resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Dragon kapsülündeki Crew-8 mürettebatı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdikleri görev sonrası yerel saatle 03:29'da ABD'nin Florida eyaletine iniş yaptı.

Mürettebat Üyeleri ve Görevleri

6 aylık görevle uzaya gönderilen Rus kozmonot Alexander Grebenkin ile NASA astronotları Michael Barratt, Matthew Dominick ve Jeanette Epps, yaklaşık 2 aylık gecikmeyle dünyaya döndü. Uzun süreli uzay uçuşları sırasında astronotların sağlık durumunu iyileştirmek aimli araştırmalar yürüten mürettebat, görevlerini başarıyla tamamladı.

Falcon 9 Fırlatması

SpaceX Crew-8 misyonu kapsamında Falcon 9 roketi, 3 Mart'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.