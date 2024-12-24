NASA'nın Parker Solar Probe Güneş'e Rekor Yakınlıkta Ulaşacak

Parker Solar Probe Güneş'e en yakın konumuna geliyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından "Güneş'e dokunmak" amacıyla geliştirilen Parker Solar Probe aracı, Güneş'e en yakın konumuna ulaşacağını duyurdu. 2018'de fırlatılan bu keşif aracı, Güneş'e giderek daha yakın bir yörüngede dolaşmayı sürdürüyor.

Son Venüs Uçuşu ve Rekor Geçiş

Parker, planlanan son Venüs uçuşunu 6 Kasım'da gerçekleştirecek ve Güneş'e yaklaşmak için hazır hale gelecek. 24 Aralık'ta ise Güneş yüzeyinin yalnızca 6,1 milyon kilometre uzağından geçerek rekor bir yakınlıkta olacak. Ancak bu süreçte, sinyal iletimindeki kısıtlamalar nedeniyle, Parker üzerinde bulunduğu dönemde Dünya ile bağlantı kesilecek ve 27 Aralık'a kadar veri gönderemeyecek.

Veri Gönderimi ve Hız Rekoru

Parker, Ocak 2025 sonunda Dünya'yı net bir şekilde görebileceği bir yörüngeye yerleşecek ve Güneş'e en yakın geçişinde elde ettiği bilimsel verileri göndermeye başlayacak. Ayrıca, dış ön cephesindeki kalkanların sıcaklığının 1400 dereceye kadar yükselebileceği bekleniyor. Parker, geçmişte 27 Eylül 2023 tarihinde Güneş'e 7,26 milyon kilometre mesafede seyahat ederek, saatte 635 bin kilometreyi aşan hızıyla insan yapımı en hızlı nesne unvanını kazanmıştı.

Bilimsel Amaçlar

Parker Solar Probe, Güneş rüzgarlarının kaynağını, manyetik alanını ve plazma dinamiklerini inceleyerek, Güneş ile ilgili daha fazla bilgi toplamayı hedefliyor. Bu önemli görev, insanlığın Güneş'i daha yakından tanımasına olanak sağlayacak.