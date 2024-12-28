NASA'nın Parker Uzay Aracı, Güneş'e En Yakın Uçuşunu Gerçekleştirdi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından Güneş'i daha yakından incelemek üzere tasarlanan Parker Solar Probe uzay keşif aracı, tarihe geçecek bir başarıya imza attı. Araç, Güneş'in yüzeyine 6,1 milyon kilometre kadar yaklaşarak, şimdiye kadar yıldıza yapılan en yakın uçuşu başarıyla tamamladı.

Rekor Hız ve Kesintisiz İletişim

NASA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Parker uzay aracı, Güneş'e yaklaşmaya başladıktan sonra 26 Aralık akşamı sinyal almaya başlamış. Açıklamalara göre, ''NASA'nın 'Güneş'e dokunma' misyonu, 24 Aralık'taki Güneş yüzeyine rekor yakınlıktaki uçuşu başarıyla atlattığı operasyon ekipleri tarafından doğrulanmıştır.'' denildi.

Yeni Hız Rekoru

Parker, Güneş atmosferi boyunca saatte 700 bin kilometre hızla hareket ederek kendi hız rekorunu kırmış durumda. Bu başarı, NASA'nın Güneş'in atmosferini, güneş rüzgarlarının kaynaklarını ve yıldızın manyetik alanıyla plazma dinamiklerini daha iyi anlamaya çalıştığı misyonun önemli bir parçası.

Keşiflerinin Önemi

Parker uzay aracı, Güneş'in tacı (korona) boyunca uçarken, bu bölgenin neden bu kadar yüksek sıcaklıklara ulaştığını anlamaya ve enerjik parçacıkların ışık hızının yarısına nasıl eriştiğini keşfetmeye yardımcı katkılarda bulunmayı sürdürüyor. Ağustos 2018'de fırlatılan Parker, 27 Eylül 2023 tarihinde Güneş'e 7,26 milyon kilometre kadar yaklaştığı 17. yakın seyri sırasında, saatte 635 bin kilometre'yi aşarak insan yapımı en hızlı nesne unvanını kazanmıştı.