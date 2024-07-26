NASA'nın Perseverance Aracı Mars'ta Eski Yaşam İzleri Buldu

NASA'nın Perseverance Aracı Eski Yaşam Belirtileri Keşfetti

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance keşif aracı, Mars yüzeyinde yaptığı incelemeler sırasında ilginç bulgulara ulaştı. Bilim insanları, gezgenin yüzeyinde yer alan biri kayada, olası eski yaşam izlerine dair önemli işaretler keşfetti.

Cheyava Şelalesi: Mars'ın Gizemli Kaya Yapısı

NASA'nın resmi açıklamasına göre, Perseverance aracı tarafından keşfedilen kayaya "Cheyava Şelalesi" adı verildi. Bu kaya, Mars'ın geçmişte mikrobik yaşam barındırmış olabileceğine dair izler taşıdığı belirtiliyor. 1 metre boyunda ve 60 santimetre genişliğindeki kayada, milyarlarca yıl önce akmış olan suya dair izler gözlemlendi.

Kimyasal İzler ve Organik Bileşikler

Perseverance’ın SHERLOC cihazı sayesinde yapılan taramalar, kayanın kimyasal özellikleri hakkında önemli bilgiler sundu. Şelalenin organik bileşenler içerdiği, ancak bu bileşiklerin biyolojik süreçler dışında da oluşabileceği vurgulandı.

Bilim Dünyasında Heyecan Yaratan Bulgu

California Teknoloji Enstitüsü'nden Ken Farley, "Cheyava Şelalesi, şu ana kadar incelenen en karmaşık ve potansiyel olarak en önemli kaya. İlk kez kayanın üzerindeki su akışını gösteren ikna edici izlerle karşılaştık" dedi.

Mikrobik Hayat İzleri ve Gelecek Araştırmalar

Ayrıca, kayada tespit edilen çeşitli minerallerin, özellikle de hematitin varlığı, Mars'ın jeolojik geçmişi hakkında fikir veriyor. Queensland Üniversitesi'nden David Flannery, "Dünya'daki bu tür izler genellikle yer altı mikroplarının fosil kalıntıları ile ilişkilendirilir" açıklamasında bulundu. Bilim insanları, bu bulguların yanı sıra diğer potansiyel oluşum süreçlerini de araştırmaya devam edeceklerini kaydetti.