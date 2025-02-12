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NASA, Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Erken Getiriyor

NASA, uzayda 8 aydan fazla süre kalan iki astronotu planlanandan daha erken döndüreceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 04:10
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 04:10
NASA, Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Erken Getiriyor

Uzayda Mahsur Kalan Astronotların Erken Dönüşü

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması dolayısıyla 8 aydan fazla süredir Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotların, planlanandan çok daha önce Dünya'ya döneceğini açıkladı.

Yeni Plan ve Tarihler

NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, SpaceX, teknik sorunlar sebebiyle haziran başından beri dönüş yolunu bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı, mart sonu veya nisan yerine mart ortasında geri getirmeyi planlıyor.

Bu yeni düzenleme ile birlikte, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki kalış süreleri birkaç hafta kısalacak. Houston merkezli Axiom Space tarafından organize edilen ve Polonya, Macaristan ve Hindistan'dan astronotların katıldığı özel uçuşun ertelenmesiyle, Wilmore ve Williams'ı geri getirmek için 12 Mart'da yeni bir kapsül fırlatılacak.

Elon Musk’a Çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayı sonunda Amerikalı milyarder Elon Musk’a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulunarak, mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşünü sağlamalarını istemişti.

Starliner Kapsülündeki Teknik Sorunlar

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti. Ancak, Starliner'da yaşanan teknik arızalar nedeniyle, iki astronotun dönüş tarihi ertelendi ve NASA, kapsülün boş dönmesi talimatını verdi.

Başlangıçta, bu astronotların dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı ve uzay istasyonunda kalış sürelerinin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyordu.

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