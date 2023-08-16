NASA'nın ölçümlerine göre 'son 143 yılın en sıcağı' 2023 Temmuz'da yaşandı!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), metroloji istasyonlarından alınan en son verilere dayanarak, kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak ayın Temmuz 2023 olduğunu belirledi.





Özellikle sıcaklıkların Güney Amerika, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Antarktika Yarımadası'ndaki bazı bölgelerde sıcaklıkların ortalamanın yaklaşık olarak ört derece üzerine çıktığı kaydedildi.





NASA dün, Temmuz 2023'ün NASA kayıtlarındaki herhangi bir Temmuz'dan 0,24 santigrat derece kadar daha sıcak bir hava olduğunu ve aynı zamanda da 1951 ile 1980 yılları arasındaki Temmuz aylarından 1,18 derece daha sıcak ölçüldüğünü duyurdu.





Ayrıca 2023 yılının rekor sıcaklık rekoruna sahip olan Temmuz ayında, sera gazları nedeniyle son kırk yılda meydana gelen uzun vadeli insan kaynaklı ısınma ısınmanın devam edeceği netleştiğinin görüldüğü bilgisi paylaşıldı.