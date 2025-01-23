Nashville'de Lise Saldırısı: 1 Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti

Nashville'de Lisede Silahlı Saldırı

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Antioch Lisesi'nde korkunç bir silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda, 17 yaşındaki bir saldırgan, okulun kafeteryasında silahını ateşleyerek 1 kız öğrenciyi öldürdü ve 1 öğrenciyi yaraladıktan sonra intihar etti.

Saldırı sonrasında yapılan açıklamalara göre, olay anında okuldaki diğer öğrenciler büyük panik yaşadı. Okul, Nashville kent merkezinin yaklaşık 16 kilometre güneydoğusunda bulunuyor ve yüzlerce öğrenciye eğitim veriyor.

Bu üzücü olay, ülkede silahlı saldırıların önlenmesi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirecek gibi görünüyor. Saldırının detayları ve güvenlik önlemleriyle ilgili incelemeler devam ediyor.