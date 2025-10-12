Nasır Hastanesi Gazze'de Serbest Bırakılacak Filistinli Esirleri Karşılamaya Hazırlanıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in serbest bırakacağı yüzlerce Filistinli esiri karşılamak üzere Nasır Hastanesi'nde hazırlıkların başladığını ve sağlık kontrollerinin yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 23:38
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in serbest bırakacağı yüzlerce Filistinli esiri karşılamak üzere güneydeki Nasır Hastanesi'nde hazırlıkların başladığını duyurdu.

Hazırlıklar ve sağlık kontrolleri

Serbest bırakma işlemlerinin, Hamas-İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında yarın gerçekleşmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esirlerin Gazze'ye ulaştıkları anda Nasır Hastanesine sevk edilerek sağlık kontrollerinden geçirileceklerini ve tıbbi değerlendirme gerektirenlerin hastanede misafir edileceğini belirtti.

Burş ayrıca, Gazze'ye ulaşması beklenen insani yardım konvoylarında ilaç, tıbbi malzeme, gıda takviyeleri ve gerekli ekipmanların yer alacağını ifade etti.

Sağlık altyapısındaki yıkım ve ihtiyaçlar

Bakanlık daha önce, iki yıl süren İsrail saldırıları sonrası sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarının 7 milyar doları aştığını ve bu ihtiyaçların hâlâ belirlenme aşamasında olduğunu duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, iki yıl süren saldırılar sırasında 38 hastane, 96 sağlık merkezi, 197 ambulans ve 61 arama-kurtarma aracı kullanılamaz hale geldi. Yerel ve uluslararası kuruluşlar da sık sık yaptıkları açıklamalarla, İsrail'in kasıtlı saldırıları ve ablukasından dolayı Gazze’de sağlık sisteminin tamamen çökme noktasında olduğu yönünde uyarılarda bulunmuştu.

