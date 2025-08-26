Nasır Hastanesi Saldırısı: Türk ve Filistinli Gazetecilerden Tepki

Türk ve Filistinli gazetecilerden Nasır Hastanesi saldırısına tepki

Türkiye'deki Filistinli Basın Mensupları Derneği ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyesi gazeteciler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi saldırısında gazetecilerin hedef alınmasına sert tepki gösterdi.

Ortak basın açıklaması Ankara'da yapıldı

ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneği'nde bir araya gelen Türk ve Filistinli gazeteciler ortak bir basın açıklaması düzenledi. Grup adına konuşan ANFİDAP İcra Üyesi Alparslan Aydar, İsrail'in yıllardır medya üzerinde kurduğu baskı ve tekelin artık sonuç vermediğini belirtti.

Aydar, Filistin halkının 7 Ekim 2023 ile başlayan süreçte yaşananları dünyaya duyurmada kararlı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İşgalci İsrail rejimi sergilediği vahşetin Gazze'deki yiğit gazetecilerin olağanüstü fedakarlıklar sebebiyle duyurulmasının önüne geçememiş ve adeta cinnet geçirmiştir. İsrail'in Gazze'de iki yılda katlettiği gazeteci sayısı 6 yıl süren İkinci Dünya Savaşı'nda katledilen gazetecilerin yaklaşık dört katı, bir yılda katlettiği gazeteci sayısı ise İkinci Dünya Savaşı'nda katledilen gazetecilerin yaklaşık on iki katına karşılık gelmektedir. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 246 gazeteci katletti. Tarihteki hiçbir savaşta bu kadar basın mensubu öldürülmedi. Çünkü İsrail, bile isteye gazetecileri hedef alıyor, gerçeği karartmaya çalışıyor. Katil İsrail'in bu katliamlarını lanetliyoruz."

Cenevre Sözleşmesi'ne atıfta bulunan Aydar, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"İşgalci İsrail ordusu Nasır Hastanesi ile birlikte Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırıda 5'i gazeteci 59 Filistinliyi daha katletmiş, 11 Filistinli de açlık sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Saldırı hastaneye düzenlenmiş ve alana çekim için giden gazeteciler ile ilk yardım görevlileri hedef alınmıştır. Uluslararası hukuk dikkate alındığında bunların her biri ayrı ayrı savaş suçudur. İsrail'in sergilediği vahşet karşısında bugüne kadar kayda değer hiçbir şey yapmayan Birleşmiş Milletler artık ömrünü tamamlamıştır."

Toplantıda, Türkiye'deki Filistinli Basın Mensupları Derneği ve ANFİDAP mensubu gazeteciler ortak tepki bildirisi imzaladı ve saldırıların belgelenip uluslararası platformlara taşınacağı ifade edildi.

