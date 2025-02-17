NATO, ABD ve Müttefikler ile Ukrayna'da Kalıcı Barış İçin Hareket Geçti

NATO, Kalıcı Barış İçin Birlikte Çalışacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD ve diğer müttefiklerin Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlamak amacıyla birlikte çalışacaklarını açıkladı. Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.

İşbirliği Vurgusu

Rutte, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Kellogg'un NATO'daki müttefiklerle birlikte adil ve kalıcı bir barış sağlamak için istişarede bulunduğunu belirtti. "Yapacak çok işimiz var. Savaşın sona ermesi ve hepimiz için kalıcı güvenlik amacıyla yakın bir şekilde işbirliği yapacağız," dedi.

Görüşme İptali

Kellogg'un, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile planlanan görüşmesi, von der Leyen'in Paris'teki Ukrayna konulu olağanüstü zirveye katılması nedeniyle iptal edildi. Kellogg'un kutlamalara dair yapmış olduğu yorumlar, Avrupalı liderler açısından alarm verici bir durum yaratmıştı.

Macron'dan Davet

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu gelişmelerin ardından AB, NATO ve İngiltere'yi bir araya getirmek için çağrıda bulundu.