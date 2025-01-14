NATO, Baltık Denizi'nde Telekomünikasyon Kablolarını Koruma Misyonu Başlatıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablolarını her türlü sabotaj ve tehditten korumak için yeni bir misyon başlatıldığını duyurdu. Bu önemli gelişme, Rutte'nin liderliğinde, NATO ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği Helsinki'deki zirvede ele alındı.

Zirveye; Danimarka, Almanya, Letonya, Litvanya, Polonya, İsveç ve Avrupa Birliği Komisyonunun Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden Sorumlu üyesi Henna Virkkunen gibi önemli isimler katıldı.

Rutte, zirve sonrasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Estonya Başbakanı Kristen Michal ile yaptığı ortak basın toplantısında, bölgede siber saldırılar ve sabotaj eylemlerini önlemek amacıyla yeni bir misyonun başlatıldığını vurguladı. Bu misyonla, NATO'nun askeri varlığının ve gözetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Rutte, "Baltık Nöbeti" adı verilen misyon kapsamında fırkateynler, deniz devriye uçakları ve bir deniz insansız hava aracı filosunun konuşlandırılacağını belirtti. Son iki ay içinde Baltık Denizi'nde bir çok telekomünikasyon kablosunun zarar gördüğünü aktaran Rutte, bu durumun bölgedeki güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Rutte, "Deniz altı kabloları sadece enerji tedarikinde değil, küresel internet trafiğinin %95'inden fazlasının aktarımında kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla, bu altyapının korunması son derece önemlidir," dedi.

Hibrit Tehditler ve Savunma Harcamaları

Rutte, siber saldırılar ve sabotaj gibi hibrit savaş tehditlerine karşı savunma harcamalarının artırılmasının gerektiğini vurguladı. NATO'nun konvansiyonel askeri tehditlere karşı savunma kabiliyetine güvendiğini ancak savunma üretimi ve güvenlik alanındaki çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Rutte, "Harcadığımız paraya ve Rusların harcadıkları parayla sahip oldukları satın alma gücüne dikkat ettiğimizde, savunmaya yapılacak yatırımların artırılmasının zorunlu olduğunu görebiliriz," dedi.

Baltık'ta Altyapı Güvenliği

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, yaptırımları deldiğinden şüphelenilen deniz altı kablolarına yönelik sabotaj ların önüne geçilmesi için "güçlü adımlar atılması" gerektiğini ifade etti. Stubb, NATO'nun Baltık'taki varlığını artıracaklarını ve bölgedeki faaliyetleri izlemek için modern teknoloji kullanılacağını belirtti.

Estonya Başbakanı Michal ise altyapıya yönelik tüm saldırılara güçlü bir şekilde karşılık verileceğini vurguladı. Ayrıca, hasar gören altyapının hızlı bir şekilde onarılabilmesi için koordineli bir yaklaşım gerektiğini ifade etti.

Rusya’nın Gizli Filosuna Dikkat

Rusya'nın Avrupa yaptırımlarına karşı gizlice petrol ve malzeme taşıyan "gizli filo" kurduğu iddia ediliyor. 10 Ocak'ta, Baltık Denizi'nde manevra yapamayan bir tanker, Rusya'nın gölge filosunun bir parçası olarak gösterildi. Ayrıca, 25 Aralık'ta dört telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesintiler yaşandı. Bu durum, Finlandiya sınır güvenlik ekipleri tarafından Rusya’ya ait olduğu düşünülen gemilerin bölgeden geçtiği sırada meydana geldiği bildirildi.

Avrupa Birliği, kesintilerden Rusya'yı sorumlu tutarak ek yaptırımlar hazırlığındayken, NATO bölgedeki askeri varlığını güçlendireceğini duyurdu.