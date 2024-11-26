NATO Başkanı Bauer: İşletmeler Savaş Senaryosuna Hazırlıklı Olmalı

NATO Askeri Komitesi'nden Kritik Uyarı

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, işletmeleri savaş senaryosuna hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Brüksel'de düzenlenen Avrupa Politikaları Merkezi (EPC) etkinliğinde konuşan Bauer, "Üretim ve dağıtım hatlarını buna göre ayarlamaları gerekir," şeklinde belirtti.

Caydırıcılık ve Tedarik Zinciri Güvenliği

Bauer, caydırıcılığın yalnızca askeri kapasiteyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Mevcut tüm araçlar, silah olarak kullanılabilir" ifadesini kullandı. Son dönemde artan sabotaj eylemlerinin bunun bir göstergesi olduğunu belirten Bauer, Avrupa'nın enerji tedarikinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Bauer, "Gazprom ile bir anlaşmamız olduğunu düşünüyorduk, ancak aslında (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir anlaşmamız vardı" diyerek, benzer durumların Çin ile ticaret ilişkisinde de geçerli olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ile olan ilişkilerin önemine de değindi.

İş Dünyasına Stratejik Mesaj

Amiral Bauer, Avrupa ve ABD'deki işletmelerin ticari kararlarının ulusal güvenlik açısından stratejik sonuçları olabileceğini belirtirken, "İşletmelerin savaş senaryosuna hazırlıklı olmaları gerekmektedir" dedi. Bu bağlamda, işletmelerin mevcut durumu gözden geçirip gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.