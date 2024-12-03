NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutası Türkiye'ye Devredildi

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutası Türkiye'ye Geçti

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMG-2) komutası, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde düzenlenen bir törenle Kanada'dan Türkiye'ye devredildi.

Törende Önemli İsimler Yer Aldı

Törene, NATO Deniz Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Jose Delgado, görevi devreden Kanadalı komutan Tuğamiral Matthew Coates ve görevi devralan Türk komutan Tuğamiral İlker Avcı'nın yanı sıra deniz üssü ve gemide görevli askerler katıldı. Tören, Kanada ve Türkiye milli marşları ile NATO Marşı'nın çalınmasının ardından NATO sancağının devriyle devam etti.

Tuğamiral Coates'tan Açıklamalar

Tören sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuğamiral Coates, SNMG-2'nin faaliyetleri hakkında bilgi vererek Türkiye'ye devretmekten duyduğu onuru dile getirdi. Beş ayı geçen komuta süresi boyunca Türkiye'nin hem askeri personel hem de savaş gemisi olarak büyük katkılar sağladığını vurguladı. Coates, Rus ordusunun Akdeniz'deki hareketliliğini takip etmek ve buna yönelik önlemler almak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalara dikkat çekti.

Tuğamiral Avcı'nın Vurguları

Görevi devralan Tuğamiral Avcı, görev grubunun kriz durumlarına hazır bir kuvvet bulundurma amacını taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin NATO'nun güçlü ülkelerinden biri olduğunu belirten Avcı, “NATO'ya Türkiye'nin deniz boyutunda çok önemli katkıları var. Bu, Türkiye'nin NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'deki beşinci görev periyodu.” diye konuştu.

Çok Uluslu Eğitim Fırsatları

Avcı, komutayı üstlenmenin Türkiye'ye eğitim fırsatları sunduğunu ve çok uluslu bir karargaha komuta tecrübesi kazandıracağını kaydetti. Ayrıca bu görev, Türkiye'nin NATO'ya olan katkılarının görünür hale gelmesi açısından da önemli olacaktır.

Tatbikatlar ve İşbirliği

Görev süresince eğitici tatbikatların yapılacağını belirten Avcı, “Bu tatbikatlarla, diğer müttefik ülkelerle işbirliğimizi pekiştireceğiz.” dedi. Görev grubunun sancak gemisi 'Kemal Reis' olacakken, İspanya, İtalya ve Kanada'nın da gemilerle katılacağı planlanıyor.

Sonuç olarak, NATO Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM) bünyesindeki SNMG-2, Kanada, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin deniz kuvvetlerine ait birçok farklı tipte gemi ile görev yapmaktadır.