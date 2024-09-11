NATO'dan Avrupa ve Asya Güvenliği Uyarısı

NATO'dan Güvenlik Vurgusu

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, düzenlenen "Seul Savunma Diyaloğu 2024" konferansında Avrupa ve Asya'nın güvenliği üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Tehlikeli Bir Dönem

Bauer, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en yoğun çatışmaların yaşandığı bir dönemle karşı karşıya kalındığını belirterek, "Avrupa ve Asya'nın güvenliği birbirinden ayrılamaz" ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle gıda, enerji ve göç meselelerinin silah olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Kuzey Kore ve Çin Tehditleri

Bauer, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin Kore Yarımadası'ndaki barışı tehdit ettiğini vurgulayarak, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınadı. Ayrıca, Çin'in denizcilik yasalarına saygı duymadığını ve uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğüne inanmadığını belirtti.

Caydırıcılık için Birlik Olma Vurgusu

Caydırıcılığın önemine değinen Bauer, "Caydırıcılık, dış tehlikelere karşı hayati bir karar verme sürecidir," dedi ve NATO'nun Hint-Pasifik bölgesindeki partnerlerle çok katmanlı bir işbirliği içinde olduğunu kaydetti. Son olarak, uluslararası güvenliğin sadece bölgesel bir mesele olmadığını, küresel bir sorun olduğunu ifade etti.