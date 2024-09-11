DOLAR
33,98 0,14%
EURO
37,5 -0,03%
ALTIN
2.745,66 0,26%
BITCOIN
1.964.970,47 -0,28%

NATO'dan Avrupa ve Asya Güvenliği Uyarısı

NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, Avrupa ve Asya'nın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:24
NATO'dan Avrupa ve Asya Güvenliği Uyarısı

NATO'dan Güvenlik Vurgusu

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, düzenlenen "Seul Savunma Diyaloğu 2024" konferansında Avrupa ve Asya'nın güvenliği üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Tehlikeli Bir Dönem

Bauer, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en yoğun çatışmaların yaşandığı bir dönemle karşı karşıya kalındığını belirterek, "Avrupa ve Asya'nın güvenliği birbirinden ayrılamaz" ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle gıda, enerji ve göç meselelerinin silah olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Kuzey Kore ve Çin Tehditleri

Bauer, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin Kore Yarımadası'ndaki barışı tehdit ettiğini vurgulayarak, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınadı. Ayrıca, Çin'in denizcilik yasalarına saygı duymadığını ve uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğüne inanmadığını belirtti.

Caydırıcılık için Birlik Olma Vurgusu

Caydırıcılığın önemine değinen Bauer, "Caydırıcılık, dış tehlikelere karşı hayati bir karar verme sürecidir," dedi ve NATO'nun Hint-Pasifik bölgesindeki partnerlerle çok katmanlı bir işbirliği içinde olduğunu kaydetti. Son olarak, uluslararası güvenliğin sadece bölgesel bir mesele olmadığını, küresel bir sorun olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
İsrail ve Hizbullah Arasındaki Saldırılarda Can Kaybı Artıyor
3
Öz Sağlık-İş Sendikası Karabük Toplantısı
4
Bolu'da Yıldırım Düşmesiyle Çatıda Yangın Çıktı
5
ANKAPARK Kiralama Süreci ABB Meclisi'nde Tartışıldı
6
İsrail Askerleri Tubas'ta Filistinlilere Baskın Düzenledi
7
NATO'dan Avrupa ve Asya Güvenliği Uyarısı

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor