NATO'dan Baltık Denizi'ndeki Altyapı Kesintilerine Sert Tepki

NATO, Baltık Denizi'ndeki Kritik Altyapılara Yönelik Saldırıları Kınıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik şebekesi ile Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarındaki kesintilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, "Kritik altyapılara yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Rusya İddialarının Gölgesinde

Rutte, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik bağlantısında ve Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarında gerçekleşen kesintilerin arkasında Rusya'nın olduğu yönündeki iddiaları değerlendirdi. Estonya Başbakanı Kristen Michal ile konuyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Rutte, NATO’nun müttefikleriyle dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

NATO'nun Destek Taahhüdü

Rutte, NATO'nun Estonya ve Finlandiya tarafından yürütülen soruşturmaları tamamen takip ettiğini ve bu süreçte destek sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

AB'den Yaptırım Tepkisi

Avrupa Birliği, bu olayla ilgili yaptıı açıklamada Rusya’nın sorumlu tutulacağını ve Avrupa'nın kritik altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle ek yaptırımların hazırlanacağını duyurdu.

Kesintinin Detayları

Finlandiya basınında yer alan haberlere göre, Fingrid elektrik şebekesi operatörü, 12.26'da yerel saatte bir kesinti yaşandığını duyurdu. EstLink 2 ile birlikte Baltık Denizi altında bulunan dört telekomünikasyon kablosunda da kesintiler kaydedildi.

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin sürecinde, Rusya'nın 'gölge filosuna' ait olduğu düşünülen bir geminin bölgede bulunduğunu bildirdi. Yarşılanma sürecinde, geminin çapalarının yerinde olmamasının şüpheli olduğunu belirten ekipler, kablolardaki hasarın bu durumla ilişkilendirilebileceğini ifade etti.

Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarını atlatmak amacıyla gizli ve eski tankerlerden oluşan bir gizli filo oluşturduğu iddia ediliyor.