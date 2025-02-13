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NATO'dan Hava Savunma Güçlendirme Hamlesi: Türkiye'nin de Arasında Olduğu 15 Ülke İmza Attı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 NATO ülkesi, hava savunmasını güçlendirmek için iki yeni girişim başlattı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:12
NATO'dan Hava Savunma Güçlendirme Hamlesi: Türkiye'nin de Arasında Olduğu 15 Ülke İmza Attı

NATO Üyesi 15 Ülkeden Hava Savunma İnisiyatifi

Türkiye'nin de yer aldığı 15 NATO üyesi ülke, hava güvenliğini ve savunmasını güçlendirmek amacıyla iki yeni çok uluslu hava savunma girişimi başlattı. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Brüksel'deki Savunma Bakanları Toplantısı'nda gerçekleşen imza töreninde, ülkeler 150 metrenin altındaki 'düşük seviyeli' hava tehditlerine karşı daha etkili çözümler geliştirme sözü verdiler.

İmzacı Ülkelerin Listesi

Türkiye'nin yanı sıra, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Latviya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya ve İngiltere gibi ülkeler bu girişime imza attı.

Pasif Hava Gözetimi Girişimi

Aynı zamanda Çekya, radarlar ve uydular tarafından tespit edilemeyen tehditleri belirlemek amacıyla 'pasif hava gözetimi' ile ilgili çok uluslu bir girişim başlattı. Bu projeler, katılımcı ülkelerin yeni kabiliyetler geliştirmeye ve mevcut ulusal kabiliyetleri daha maliyet etkin bir şekilde birleştirmeye olanak tanıyacak.

Ukrayna Savaşının Etkisi

NATO'nun açıklamasında, Ukrayna'daki savaşın, küçük insansız hava araçları gibi teknolojilerin çatışmalardaki tehlikesini gözler önüne serdiği belirtildi. NATO'nun bu yeni tehditleri tespit etme yeteneğini artırması ve teknolojik gelişmelerden yararlanması kritik öneme sahiptir.

Yeni Projelere Katılım

İmza töreninde, mevcut projelere yeni üyeler de katıldı. Türkiye ile Portekiz, Çok Uluslu Mühimmat Depolama Girişimi'ne katılarak, mühimmat stoklarının yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Ayrıca, Sınır Ötesi Hava Sahası Girişimi'ne de İngiltere yeni bir üye olarak katıldı.

Modüler Çözüm Projesi

2023'te başlatılan Kara Konuşlu Hava Savunma Yetenekleri için Modüler Çözüm Projesi'ne Romanya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İtalya, Macaristan, Hollanda, Norveç, Slovenya, İspanya ve İngiltere katıldı. Bu proje, kısa ve orta menzildeki hava tehditlerine karşı etkili çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

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