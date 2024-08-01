NATO'dan Tutuklu Takas Operasyonuna Destek Açıklaması

NATO, Tutuklu Takasını Memnuniyetle Karşıladı

NATO, Ankara'da düzenlenen takas operasyonu sonucunda Rusya'daki tutukluların serbest bırakılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı.

NATO Sözcüsü Açıklamalarda Bulundu

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, sosyal medya platformu X üzerinden Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) öncülüğünde gerçekleştirilen takas hakkında açıklamada bulundu.

Dakhlallah, "Bugün Rusya'dan bazı siyasi tutukluların serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu özgürlükleri güvence altına alan anlaşma, NATO müttefiklerinin ortak çalışmalarıyla müzakere edilmiştir." dedi.

Özgürlük ve Medya Hakları Vurgusu

Ayrıca, Dakhlallah, medya özgürlüğü ve barışçıl muhalefet hakkının işleyen bir toplum için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Halen haksız yere tutuklu bulunan herkesin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geniş Kapsamlı Bir Takas Operasyonu

MİT, bugünkü operasyonda ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren en kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

Takas edilen önemli isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç, ABD'li eski Deniz Piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi subayı Vadim Krasikov yer almakta.