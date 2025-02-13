NATO'dan Ukrayna'ya Kalıcı Destek Mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna, barış görüşmeleri başladığında güçlü bir konumda olmalı ve bu süreçte kalıcı bir barış sağlanmalı.

Barış Sürecinde Stratejik Destek

Rutte, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Rutte, görüşmelerin başarılı sonuçlanması için, Vladimir Putin'in gelecekte Ukrayna'nın topraklarına yönelik bir saldırıda bulunamayacağından emin olunması gerektiğini ifade etti.

Askeri Destek Devam Ediyor

Askeri desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirten Rutte, 2022 yılında müttefiklerin toplamda Ukrayna'ya 50 milyar avrodan fazla askeri destek sağladığını açıkladı. Ayrıca, geçen yıl kurulan NATO Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı ve Eğitimi (NSATU) mekanizmasının gelecek hafta faaliyete geçeceğini duyurdu.

Ukrayna'dan NATO'ya Teşekkür

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, tüm müttefiklerin güvenlik yardımlarını sürdürdüğünü vurguladı. NATO'ya ve liderliğine minnettar olduklarını belirten Umerov, "Bu aşamada mesajımız yola devam ettiğimizdir. Güçlüyüz, yetenekliyiz, başarabiliriz." şeklinde konuştu.