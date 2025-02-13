DOLAR
36,1 0,07%
EURO
37,61 -0,18%
ALTIN
3.378,44 -0,37%
BITCOIN
3.465.932,57 1,06%

NATO'dan Ukrayna'ya Kalıcı Destek Mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın barış görüşmelerine güçlü bir konumda başlaması için destek sürdürülmeli dedi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:39
NATO'dan Ukrayna'ya Kalıcı Destek Mesajı

NATO'dan Ukrayna'ya Kalıcı Destek Mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna, barış görüşmeleri başladığında güçlü bir konumda olmalı ve bu süreçte kalıcı bir barış sağlanmalı.

Barış Sürecinde Stratejik Destek

Rutte, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Rutte, görüşmelerin başarılı sonuçlanması için, Vladimir Putin'in gelecekte Ukrayna'nın topraklarına yönelik bir saldırıda bulunamayacağından emin olunması gerektiğini ifade etti.

Askeri Destek Devam Ediyor

Askeri desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirten Rutte, 2022 yılında müttefiklerin toplamda Ukrayna'ya 50 milyar avrodan fazla askeri destek sağladığını açıkladı. Ayrıca, geçen yıl kurulan NATO Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı ve Eğitimi (NSATU) mekanizmasının gelecek hafta faaliyete geçeceğini duyurdu.

Ukrayna'dan NATO'ya Teşekkür

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, tüm müttefiklerin güvenlik yardımlarını sürdürdüğünü vurguladı. NATO'ya ve liderliğine minnettar olduklarını belirten Umerov, "Bu aşamada mesajımız yola devam ettiğimizdir. Güçlüyüz, yetenekliyiz, başarabiliriz." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Alışveriş Merkezinde Yangın Söndürüldü
2
Sinop'un Türkeli İlçesine İlk Doğal Gaz Verildi
3
Marmaris'te Motoryatta Yangın: 'Nefes' Kullanmaktan Men Edildi
4
CHP'li Aykut Kaya, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Çağrıda Bulundu
5
Eskişehir'de Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Buluşmaları Gerçekleşti
6
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'a Umman'dan Onur Nişanı
7
Fatih Şahin'den TÜSİAD'a Sert Tepki: ‘Vesayet Özlemleri Depreşmiş’

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!