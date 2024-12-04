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NATO Dışişleri Bakanları, Hibrit Tehditleri Değerlendiriyor

NATO dışişleri bakanları, Rusya ve Çin'den gelen hibrit tehditleri Brüksel'de ele alıyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:48
NATO Dışişleri Bakanları, Hibrit Tehditleri Değerlendiriyor

NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'de Toplandı

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Rusya ve Çin'den kaynaklanan hibrit tehditler üzerine Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının ikinci gününde, sabotajlar, siber suçlar ve enerjinin silah olarak kullanılması gibi konular ele alınıyor.

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Açıklamaları

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, basına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik düşmanca eylemler kampanyasını tartışacağız. Rusya ve Çin, sabotajlar ve siber suçlarla NATO uluslarını istikrarsızlaştırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Rutte, toplantıda bu tehditlere karşı savunmanın nasıl güçlendirileceği, istihbarat paylaşımının nasıl iyileştirileceği ve kritik altyapının korunmasını güvence altına alma konularının da gündeme geleceğini belirtti.

Ukrayna'daki Çatışma ve Diğer Güvenlik Sorunları

Rutte, Rusya'nın Kuzey Kore'yi Ukrayna'daki savaşa dahil etmesine dikkat çekerek, üçüncü ülkelerin çatışmaya müdahale etmesinin NATO ülkelerine yönelik artan düşmanca eylemlerle birlikte güvenlik sorunları yaratabileceğini vurguladı. Ayrıca, Rusya'nın Gürcistan'daki seçimlere müdahale iddialarına dair endişelerini dile getirdi.

Güney Kore Durumu ve Türkiye Temsili

Rutte, Güney Kore'deki sıkıyönetim ilanına ilişkin ise "Bu, ülkenin iç meselesi olduğu için yorum yapamam" diyerek dikkatli bir yaklaşım sergiledi. Toplantıya Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

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