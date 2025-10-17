NATO 'Elmas' Etkinliğinde 13 Türk Savunma Şirketi Öne Çıktı

NATO İnovasyon Sürekliliği Finali İstanbul'da

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (NATO ACT) liderliğindeki İnovasyon Sürekliliği Girişiminin final aşaması olan "deney/gösteri" kısmına Türkiye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde düzenlenen etkinlik, akademi, endüstri ve devlet kuruluşlarını bir araya getirerek ittifakın güncel ihtiyaçlarına yönelik ortak çözümler üretmeyi hedefledi.

Faaliyet boyunca farklı milletlerden 50 katılımcı kuruluş belirlenen sorunlara yenilikçi teknolojilerle çözüm aradı.

Türk Şirketleri ve Katkıları

Etkinlikte Türkiye'den ASELSAN, HAVELSAN, Tualcom, Meteksan Savunma, DASAL, TÜBİTAK Sage, Sefine Tersanesi, STM, Sonitus, ULAK Haberleşme, Hyperever, Qubitrium ve Koç Savunma gibi 13 firma yeteneklerini sergiledi. Şirketler özellikle insansız platformlar, bu platformların performansını artıran faydalı yükler ve altyapılarla görev aldı.

Denizde Mayın Tespit ve İmha Senaryosu

Senaryolardan birinde denizde başıboş mayınların insansız sistemlerle tespit ve imha edilmesi hedeflendi. Devriye görevi yapan ASELSAN ve Sefine Tersanesi tarafından üretilen MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracı ile keşif icra edildi. Şüpheli cisimlerin tespitinin ardından DASAL ve STM tarafından üretilen dronların yardımıyla doğrulama yapıldı.

SİDA ve drondan alınan görüntüler anlık olarak komuta merkezine iletildi. Görüntüler ve sahadaki unsurların konumları, Sefine Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Araştırma Merkezi (SİSAM) tarafından geliştirilen dijital ekrandan takip edildi. Mayın tespitinin tamamlanmasının ardından STM'nin kamikaze dronu bölgeye gönderilerek imha gerçekleştirildi ve senaryo başarıyla tamamlandı.

Diğer Senaryolar ve Kuantum Projeleri

"Kritik denizaltı altyapıların korunması" senaryosunda Hyperever'ın dört bacaklı robotu ve Sonitus'un otonom su altı aracı keşif-gözetleme çalışmalarına destek verdi. Kuantum alanındaki projelerde ise Qubitrium görev aldı.

Haluk Görgün'ün Değerlendirmesi

Faaliyeti yerinde inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO ile etkileşim ve etkinlikleri artırmaya yönelik bir dizi faaliyet yürüttüklerini belirtti. Görgün, Türkiye'nin teknoloji çeşitliliği ve ihracat performansına dikkat çekerek şunları söyledi:

"185 ülkeye savunma sanayisi ürünü ihraç ediyoruz. 2 binin üzerinde savunma sanayisi firması ihracat yapıyor. Geçen yılın ihracat rakamlarının önemli bir kısmının NATO üyesi ülkelere yapıldığını vurguladık. Bir müttefiklik ruhu içinde geliştirdiğimiz teknolojilerin, ürünlerin daha fazla kullanılabileceğini, NATO üyeleri tarafından benimsenebileceğinin farkında olarak öncelikle Savunma Sanayii Başkanlığı altında NATO İlişkiler Müdürlüğünü kurduk. Hemen akabinde bir seri faaliyetlerimiz oldu.

Özellikle NATO Tedarikten Sorumlu Direktörünü Türkiye'ye çağırdık ve savunma sanayisinde ihracat yapan firmalarımızla bir araya getirdik. Çok başarılı bir etkinlik oldu. Etkileşim arttı. NATO'da şirketlerin tanınırlığı arttı ve ihalelere girme süreçleri hızlandı. Sonrasında Multi-Domain Operations, NATO'nun 'elmas' etkinliklerinden, en önem verdikleri etkinliklerinden bir tanesinde firmalarımız yer aldı. NATO ACT, NATO'nun gelecek teknolojilerine çalışan birimiyle etkinliği Türkiye'de organize ettik ve çok başarılı geçti, etkilendiler. NATO'nun bu etkinliklerine ev sahipliği yaparak görünürlüğümüzü artırmaya çalışıyoruz. Bu etkinliğin birinci ayağının ardından dördüncü ve son ayağını da Türkiye'de gerçekleştirdik. Burada NATO'nun hedef gösterdiği yeni teknolojilerin hızlıca ürünleşmesini sağlamaya, birlikte çalışılabilirliği daha fazla mümkün kılmaya yönelik olarak birtakım görevler için şirketleri bir araya gidip takım halinde o görevleri tamamlamalarını amaçlayan bir etkinlik oldu. Güncel problemlerden birkaç tanesi takımlara hedef olarak verildi. Deniz yüzeyinde gezinen mayının tespit etmesi, etkisiz hale getirilmesi, kuantum teknolojileriyle bilginin güvenli transferi, insansız hava tehdidinin çok farklı yöntemlerle ortadan kaldırılması gibi hedefler vardı. Bunlara çözümler bulunmaya çalışıldı."

Türk Şirketlerinin Çevikliği ve Görünürlük

Görgün, ürünlerin birlikte çalışabilirliğinin önemine vurgu yaparak etkinlikte birden fazla şirketin çok sayıda sensörü entegre ederek ortak çözümler ürettiğini belirtti. Savunma Sanayi Başkanlığı ile kuvvetler ve son kullanıcılar arasındaki yakın koordinasyonun, sahadaki ihtiyaçların hızlı ürüne dönüşmesini sağlayan uzun soluklu bir disiplin oluşturduğunu ifade etti.

Görgün ayrıca, "Buraya 13 Türk firması katıldı. Sorumlu kişiler hepsinin katkılarını, başarılarını ifade ettiler. Firmaların görünürlükleri artıyor. Eminim bundan sonra farklı ihracat potansiyelleri olacak, farklı projelerde sorumluluk alabilecekler. Bu 13 firmaya teşekkür ediyoruz ve bundan sonra da başarılar diliyoruz." diyerek katılımcılara teşekkür etti.

