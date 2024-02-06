NATO en güçlü ordular listesini paylaştı: Türkiye dünyanın en büyüklerine fark attı! İşte Türkiye'nin sırası

Dünya barışını sağlamak için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO oluşturuldu. NATO'yu kuran ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Belçika, Danimarka, İtalya, Norveç ve Portekiz’dir. 1951 yılında ise Türkiye ve Yunanistan NATO'ya katıldı. Globalfire adlı ABD'li kuruluş da NATO ülkelerinin ordularının gücünü sıraladı. İşte o liste:





Yunanistan'ın profesyonel asker sayısı 200 bini aşıyor. Bu yıl askeri harcamalar için 5 milyar dolarlık bir kaynak ayıran Atina, 289 helikopter ve 194 savaş uçağına sahip bir orduya sahip. Yunanistan donanmasının bin 365 tankı var. Ayrıca 11 fırkateyn, 8 mayın tarama gemisi ve 11 denizaltı da donanmanın gücünü artırıyor.





Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'ne komşu olmasına karşın askeri alanda çok fazla harcama yapmıyor. Kanada ordusunun 44 bin kişilik bir personeli var. Ülkenin 143 helikopter, 69 savaş uçağı, 74 tank ve yaklaşık 20 bin zırhlı aracı mevcut. Kanada donanmasının ise 4 denizaltı ve 12 fırkateyni bulunuyor.





Polonya, 468 adet hava aracına sahip bir ülke. Bunların 59 tanesi savaş uçağı, 215 tanesi helikopter. Ülke, ordusuna 38 milyar dolarlık bir kaynak ayırıyor. 100 bin kişiden oluşan kara kuvvetlerinin yanında 612 tankı da var. Polonya donanmasının ise çoğunlukla mayın tarama gemileri var.





İspanya, 22 milyar dolarlık bir bütçeyle 7. sırayı alıyor. Ülkenin 75 bin kişilik bir orduyu var. İspanya ordusunun 139 savaş uçağı, 121 helikopter ve 327 tankı mevcut. İspanyol donanmasının ise 3 denizaltı, 23 devriye botu, 11 fırkateyn ve 6 mayın tarama gemisi bulunuyor.





Berlin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte askeri harcamalarını yükseltti. 2024 yılında ordusuna 55 milyar dolarlık bir kaynak ayıran Almanya, 62 bin kişilik bir orduya sahip. Almanya ordusunun 133 savaş uçağı, 318 helikopter ve 46 nakliye uçağı var. Ayrıca 295 tank, 80 bin civarında zırhlı araç ve 64 gemi de Alman ordusunun gücünü artırıyor.





Fransa, Avrupa'nın en güçlü ordularından birine sahip bir ülke. 2023 yılında askeri alana 50 milyar dolarlık bir kaynak ayırdı. Fransa, 141 bin kişilik bir orduya sahip olmasına rağmen hava ve deniz kuvvetleriyle dikkat çekiyor. Ülkede 972 adet hava aracı var. Bunların arasında savaş uçakları, bombardıman uçakları ve helikopterler bulunuyor. Fransa donanmasının ise 10 savaş gemisi, 15 devriye botu, 1 uçak gemisi, 9 denizaltı, 11 mayın tarama gemisi ve birçok küçük ölçekli gemisi var. Fransa, nükleer silahlara da sahip bir ülke.





İtalya, 100 bin kişilik bir orduya sahip bir ülke. Ülkenin 800 adet hava aracı var. Bunlar uçak ve helikopterlerden oluşuyor. İtalya ordusunun bin 30 tankı, 61 bin zırhlı aracı mevcut. İtalya donanmasının ise 2 uçak gemisi, 8 denizaltı ve 20'yi aşkın savaş gemisi bulunuyor.





Türkiye, askeri alana 40 milyar dolarlık bir kaynak ayırdı. 2023 yılında bu yatırımları artırmayı planlıyor. Türkiye'nin 520 bin civarında aktif askeri, 400 bin civarında da yedek askeri var. Türkiye, bir savaş durumunda 43 milyon kişiyi silahlandırabilecek bir potansiyele sahip.





Birleşik Krallık, 68 milyonluk nüfusuyla askeri alana 68 milyar dolarlık bir kaynak ayırdı. 106 bin kişilik bir orduya sahip olan İngiltere, nükleer silahlara da sahip bir ülke. Birleşik Krallık ordusunun 664 adet hava aracı var. Bunlar uçak ve helikopterlerden oluşuyor. Birleşik Krallık donanmasının ise 2 uçak gemisi, 10 denizaltı, 6 savaş gemisi ve 11 fırkateyni bulunuyor.





Washington, 831 milyar dolarlık bir askeri bütçeyle diğer ülkeleri geride bırakıyor. ABD'nin 1 milyon 400 bin kişilik bir orduyu var. ABD ordusunun 13 binin üzerinde savaş uçağı ve helikopter, 4600 tank ve 360 bin zırhlı aracı mevcut. ABD Hava Kuvvetleri'ni takip eden dünyanın en güçlü donanmasına sahip olan ABD, 11 uçak gemisi, 75 destroyer, 64 denizaltı, 5 devriye botu ve 8 mayın tarama gemisiyle denizlerde hakimiyet kuruyor. ABD, binlerce nükleer silaha sahip bir nükleer süper güç.