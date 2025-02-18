NATO Genel Sekreteri: Avrupa, Ukrayna için Güvenlik Garantilerine Liderlik Yapmaya Hazır

NATO Genel Sekreteri'nden Önemli Açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamada öncülük etmeye ve İttifak'ın savunmadaki rolünü artırmak için hazır olduğunu duyurdu.

Paris'teki Olağanüstü Zirve

Rutte, bu açıklamayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna konulu olağanüstü zirvenin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında belirtti. Zirvede, Avrupa'nın Ukrayna için güvenlik garantileri sağlama konusundaki kararlılığı vurgulandı.

Genel Sekreter, Avrupa'nın NATO'nun kolektif güvenliğine yatırım yapma konusunda da istekli olduğunu aktararak, detayların netleştirilmesi gerektiğini ancak taahhüdün oldukça net olduğunu ifade etti.

Barış Müzakereleri ve Avrupa'nın Rolü

Rutte, zirveye katılan liderlerle birlikte, ABD'deki Donald Trump yönetiminin öncülüğünde gündeme gelen barış müzakerelerini de değerlendirdi. Trump yönetiminin, Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması ve güvenlik garantilerinin Avrupa ülkeleri tarafından verilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Beyaz Saray, ayrıca NATO'nun Avrupa müttefiklerinin, kıtanın savunmasında sorumluluğu tamamen üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.