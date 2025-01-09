NATO Genel Sekreteri: Avrupalı Müttefikler ABD Savunma Sanayisine Yüz Milyarlarca Dolar Yatırım Yaptı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın ABD savunma sanayisine büyük yatırımlar yaptığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:11
NATO Genel Sekreteri: Avrupalı Müttefikler ABD Savunma Sanayisine Yüz Milyarlarca Dolar Yatırım Yaptı

NATO Genel Sekreteri, Avrupalıların ABD Savunma Sanayisine Yüz Milyarlarca Dolar Yatırım Yaptığını Açıkladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupalı müttefiklerin ABD savunma sanayisine yüz milyarlarca dolar yatırım yaptığını duyurdu.

Rutte, Alman Haber Ajansı (DPA) ile gerçekleştirdiği görüşmede, Avrupa ile ABD arasındaki savunma sanayisi ilişkisini değerlendirdi. Ayrıca, Rutte, ABD savunma sanayisinin Kongre, Pentagon ve Beyaz Saraydan onay almadan daha fazla yatırım çekme potansiyelinin bulunduğunu vurguladı.

Avrupa'nın Patriot füze savunma sistemleri talebine de dikkat çeken Rutte, "Tanesi 2 milyar avroya mal oluyor. Dolayısıyla bu, ABD ekonomisi için çok büyük bir para." dedi.

Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın düşük savunma harcamalarına sahip Avrupalı müttefikler üzerindeki baskısının artacağını düşündüğünü belirten Rutte, NATO üyesi olmayan ülkelerden silah sistemleri alımında siyasi çatışma riskini azaltmayı hedefleyen kısıtlamaların hafifletilmesinin önemine vurgu yaptı.

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