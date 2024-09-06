NATO Genel Sekreteri Çin'e Rusya Desteğini Bırakma Çağrısı Yaptı

NATO'dan Çarpıcı Uyarı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve Çin'e Rusya'yı desteklemeyi bırakması çağrısında bulundu. Stoltenberg, Pekin'in Rusya'nın savaşındaki rolünün büyük bir etken olduğunu vurguladı.

Oslo’da Yapılan Açıklamalar

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, "Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta belirleyici bir 'kolaylaştırıcı' haline geldi." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Çin, Rusya'nın kullandığı birçok silahın üretiminde kilit bir ülke konumundadır." şeklinde ekledi.

Çin'in Savaş Üzerindeki Etkisi

Stoltenberg, Pekin'in Ukrayna'daki çatışmaya verdiği desteğin yalnızca bölgedeki güvenliği değil, aynı zamanda Çin’in uluslararası itibarı üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

Stratejik Konsept Belgesi ve Çin

2022 yılında gerçekleştirilen Madrid Zirvesi'nde kabul edilen yeni Stratejik Konsept belgesinde, NATO tarafından ilk defa Çin sistematik bir tehdit unsuru olarak tanımlanmıştı. Bu durum, uluslararası siyasetteki güç dengesini etkileyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.