NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-Ukrayna Görüşmeleri İçin Temkinli İyimser

NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-Ukrayna Görüşmeleri İçin Temkinli İyimserliğini Dile Getirdi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmanın ardından, sorunların çözülmesi konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu belirtti. Rutte, Ukrayna'nın barış masasına güçlü bir konumda oturmasını sağlamak için uluslararası desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Brüksel’deki NATO Karargahı’nda Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra basına açıklamalarda bulunan Rutte, Trump’ın NATO’ya olan bağlılığını açıkça ortaya koyduğunu ve Avrupa'nın savunma harcamaları konusunda daha aktif olunması gerektiğini ifade etti.

Rutte, Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmaya dair gelen sorular üzerine, “Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, Ukrayna'nın barış görüşmelerine başladığında güçlü bir pozisyonda olması önemlidir. Bu nedenle destek sürdürülmelidir.” dedi.

Zelenskiy’nin ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklara yönelik bir mektup yazmasının ardından iki ülkenin görüşme içinde olması hakkında memnuniyet belirten Rutte, “Bunun iyi sonuçlar doğuracağına dair ihtiyatlı bir umut taşımaktayım. Ancak, 'eğer' şeklinde yorum yapmamak daha iyi, çünkü temkinli bir iyimserlikle, işlerin olumlu yönde gelişebileceğini umuyorum.” şeklinde sözlerine ekledi.

Trump-Zelenskiy Tartışması Sonrası Gelişmeler

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 28 Şubat'ta Oval Ofis’te yaptıkları görüşmede tartışmıştı. Görüşme sonrasında, yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmıştı. Ayrıca, nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy’nin “Amerikan halkına saygısızlık ettiğini” savunurken, Zelenskiy özür dileyecek bir nedeninin olmadığını ifade etti. 4 Mart’ta Kongre’de yaptığı konuşmada Trump, Zelenskiy’nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna’nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından Ukrayna’ya istihbarat ve askeri yardımın geçici olarak durdurulduğunu, ancak bunun sadece geçici bir durum olduğunu vurguladı.