NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Artık 1992 Yılında Değiliz!'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Sırp lider Dodik'in cezası sonrası Bosna Hersek'teki gerginlikleri değerlendirerek güvenlik boşluğuna izin vermeyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:38
NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Artık 1992 Yılında Değiliz!'

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Kritik Açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik'in aldığı cezanın ardından yaşanan gerilimle ilgili endişelerini dile getirdi. Rutte, "Artık 1992 yılında değiliz ve o zamanki gibi bir güvenlik boşluğu oluşmasına izin vermeyeceğiz," ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in Egemenliği ve Barışı

Başkent Saraybosna'da Başkanlık Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Rutte, NATO'nun Bosna Hersek'teki barış, güvenlik ve istikrarı destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı. "NATO, Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak desteklemektedir" dedi. Dayton Barış Anlaşması'nın ülkede barış için hayati öneme sahip olduğunu belirten Rutte, bu anlaşmaya saygı gösterilmesinin gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Durumuna Dikkat Çekti

Rutte, ülkedeki gerginlikle ilgili endişelerini dile getirerek, "Güvenlik durumuyla ilgili endişeleri duyuyorum. Ancak açık konuşmak gerekirse, artık 1992 yılında değiliz ve o zamanki gibi bir güvenlik boşluğu oluşmasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası toplum burada ve NATO da dahil olmak üzere güçlü desteğimizi sürdürmeye kararlıyız," ifadelerini kullandı.

Siyasi Liderlere Sorumluluk Çağrısı

Rutte, Bosna Hersek'teki siyasi liderlerin, barış anlaşmasının gerektirdiği ulusal kurumları zayıflatacak eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti. "Siyasi liderlerin, üzerlerine düşeni yapmaları elzemdir. Uzlaşma ve kalıcı barışa yönelik samimi bir kararlılık tüm bölgeye fayda sağlayacaktır," diye ekledi.

Gerginliğin Yanında NATO'nun Desteği

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, farklı bakış açıları olduğunu vurgularken, mevcut krizin Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Denis Becirovic, Rutte ile yapılan toplantının Bosna Hersek halkı için cesaret verici olduğunu belirterek, "NATO, Bosna Hersek'teki güvenlik boşluğuna destek vermeyecek" dedi.

Dodik'in Ceza Kararı

Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle dikkat çeken RS Başkanı Dodik hakkında 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti. Mahkeme kararının ardından RS Ulusal Meclisi'nde yapılan oylama ile devlet kurumlarının faaliyetleri yasaklanmıştı. Dodik, mahkeme kararlarını "darbe" olarak nitelendirirken, hem yurt içinden hem de dışardan birçok tepki aldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Başkanlık Konseyi...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Başkanlık Konseyi üyeleriyle toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Başkanlık Konseyi...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Başkanlık Konseyi üyeleriyle toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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