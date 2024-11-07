NATO Genel Sekreteri Rutte'dan Trump'a Övgü ve Ortak Tehditlere Karşı İş Birliği Vurgusu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Ortak Tehditler Üzerine Değerlendirmeleri

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ile birlikte çalışmanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin açılışında konuşan Rutte, yeni ABD yönetimi ile Rusya, Kuzey Kore, Çin ve İran’ın artan iş birliği karşısında ortak desteğin önemini vurguladı.

Trump'ın Liderlik Nitelikleri

Rutte, Trump’ın deneyimli bir lider olduğunu ve ne istediğini net bir şekilde bildiğini ifade ederek, "ABD halkı onu seçti. Başkan o. Onunla dört yıl boyunca çok iyi çalıştım. Ortak bir tutuma ulaşmak için birlikte çalışmamız gerektiğini anlıyor ve bunu başarabileceğiz." dedi.

Savunma Harcamalarının Artırılması Gerekliliği

NATO ülkelerinin savunma harcamalarını Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın %2’sinin üzerine çıkarmayı hedefledikleri sürecin Trump’ın teşviki sayesinde gerçekleştiğini belirten Rutte, "Bu miktarın artırılmasına ihtiyaç var." diyerek savunma harcamalarının artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Tehditler ve İş Birliği Çabaları

Rutte, Ukrayna’daki çatışmanın kazanılması durumunda Rusya'nın sadece Avrupa değil, ABD için de bir tehdit olacağına dikkat çekti. Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna’ya yönelik olarak konuşlandırılması konusunu da önemseyen Rutte, bu ülkelerin bir araya gelerek NATO ve Asya-Pasifik ülkeleri için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Almanya'daki Krize Dair Görüşler

Rutte, Almanya'daki hükümet krizi ile ilgili değerlendirmesini paylaşarak, "Almanya'nın dış politikasını yürütebilecek ve savunma yükümlülüklerini yerine getirebileceğinden eminim. Olaf Scholz güçlü bir liderdir ve önümüzdeki aylarda Almanya'nın dünya sahnesindeki rolünü bulacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.