NATO Genel Sekreteri Rutte'den Münih Saldırısına İlişkin Açıklama

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Münih Saldırısına Dair Açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenmekte olan Münih Güvenlik Konferansı öncesinde, şehirde yaşanan üzücü saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, saldırının bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Rutte, konferansın girişinde yaptığı konuşmada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, bu vesileyle üzüntüsünü ilettiğini belirtti. Münih'teki olayda 36 kişinin yaralandığını hatırlatan Rutte, "Düşüncelerimiz onlarla, aileleriyle, arkadaşlarıyla. Ne olduğunun açıklığa kavuşmasını ve yaralıların en kısa sürede iyileşmelerini umuyoruz." dedi.

Münih'teki Saldırı Hakkında Detaylar

Münih'te, Türk işçi sendikası Verdi tarafından düzenlenen bir gösteri sırasında bir araç, kalabalığın arasına dalarak birçok kişiyi yaraladı. Olayın ardından sürücü olarak gözaltına alınan 24 yaşındaki Afgani sığınmacı hakkında incelemeler devam ediyor.

Almanya Başbakanı Scholz, bu durumu "korkunç bir saldırı" olarak nitelendirerek, "Burada bir Afganistanlı fail, insanları ağır şekilde yaraladı. Bu, müsamaha gösteremeyeceğimiz ve kabul edemeyeceğimiz bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, gözaltına alınan sürücünün daha önce uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan sabıkasının olduğunu belirtti.