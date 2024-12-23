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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Savunma Harcamaları Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bazı üyelerin daha fazla savunma harcaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:48
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Savunma Harcamaları Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte, Savunma Harcamalarını Gündeme Getirdi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın bazı NATO üyelerinden daha fazla savunma harcaması yapmaları konusundaki baskısının haklı olduğunu ifade etti. Rutte, "(Trump) bunu yapmakta da haklı. Daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

Düşük Savunma Harcamaları Eleştirisi

Rutte, Almanya gibi bazı üye ülkelerin düşük savunma harcamaları üzerine devam eden tartışmalara da değindi. ABD Başkanı Trump’ın, NATO üyelerinden daha fazla harcama yapmalarını isteyeceğine inandığını belirten Rutte, "(Trump) Bizden daha fazlasını yapmamızı isteyecek ve bunu yapmakta da haklı. Daha fazlasını yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Endişeler

Rutte, şu anda Rusya'nın NATO topraklarına saldırması için herhangi bir tehlike görmediğini ancak gelecekte ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini vurguladı. "Savunma harcamalarımızı artırmazsak 4-5 yıl içinde ciddi bir sorun yaşarız. Şu anda korkmamıza gerek yok. Ancak uzun vadede endişeleniyorum." ifadelerini kullandı.

Askeri Teçhizatı Güçlendirme Çağrısı

Rutte, NATO üyesi ülkelerin askeri teçhizatlarını artırmaları gerektiğini söyledi. "Uzun vadede kendimizi korumaya yetecek kadar askeri teçhizat üretemediğimiz için ek üretim hatları ve vardiyalar kurulması gerekiyor. NATO topraklarında bir savaşı önlemek amacıyla hazırlanmak ve caydırıcılığımızı güçlendirmek için hala zamanımız var. Ama şimdi harekete geçmeliyiz." dedi.

Almanya'nın Ukrayna'ya Desteği

Rutte, Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları da övdü. "Almanya, 28 milyar avro, bazı kaynaklara göre ise 34 milyar avro ile Ukrayna'ya askeri destek konusunda ABD'den sonra ikinci sırada yer aldı. Bu çok büyük bir meblağ. Avrupa'nın büyük ekonomileri de dahil olmak üzere, bu, diğerlerinin çok ilerisinde." diye açıkladı.

Almanya'nın Ukrayna politikasını değerlendirirken, kendi değerleri ve güvenlik tehditlerini göz önünde bulundurması gerektiğini belirten Rutte, "Ukrayna kaybederse, Rus tehdidine karşı savunmaya çok daha fazla harcamak zorunda kalacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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