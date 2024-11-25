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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye Vurgu: 'Paha Biçilmez Katkılar Sağlıyor'

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin İttifaka olan katkılarını öne çıkararak, güney kanadındaki caydırıcılığı artırdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:16
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye Vurgu: 'Paha Biçilmez Katkılar Sağlıyor'

NATO Genel Sekreteri Rutte, son günlerde giderek öngörülemez bir hal alan dünya koşullarında Türkiye'nin İttifak üzerindeki önemini vurguladı.

Rutte, yaptığı açıklamada, "Giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, NATO'nun stratejik hedefleri ve Türkiye'nin bu bağlamdaki yerini daha da belirgin hale getirdi. Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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