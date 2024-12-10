NATO Genel Sekreteri Rutte, Erdoğan ile Suriye Görüşmesi Sonrası Açıklamalarda Bulundu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, Suriye'deki duruma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki durum hakkında "Bu, milyonlarca insan için sevinç anı ama aynı zamanda belirsizlik anı" ifadelerini kullandı.

Rutte, barışçıl bir geçiş sürecinin sağlanması, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi ve azınlık haklarının korunması konularında umutlu olduklarını vurguladı. Ayrıca, Rusya ve İran'ın Beşşar Esed'in suçlarına ortak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşme sırasında, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başlangıcından bu yana ülkenin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasına büyük önem verdiğini dile getirdi. Erdoğan, Suriye'nin halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini ifade ederek, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin çabalarının süreceğini belirtti.