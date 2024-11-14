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NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Rusya ile görüşmeler sadece Ukrayna'nın kararıdır'

NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya ile müzakere sürecinin yalnızca Ukrayna'nın kararıyla başlayabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:26
NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Rusya ile görüşmeler sadece Ukrayna'nın kararıdır'

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Önemli Açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da devam eden savaşın nasıl sona ereceğine ilişkin kararın yalnızca Kiev yönetimi tarafından verileceğini vurguladı. Rutte, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere masasına "güçlü bir konumda" gidebilmesi için uluslararası desteğin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Tehditleri ve Savunma Yatırımları

Rutte, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında, Rusya'nın hem Ukrayna’ya hem de genel güvenliğe yönelik tehditlerini öne çıkararak, NATO’nun savunma kabiliyetlerini güçlendirme gereksiniminin aciliyetine dikkat çekti. Savunma sanayisine yapılacak yatırımlar ve üretim artışlarının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Ukrayna'nın Enerji Altyapısı ve Kış Tehditleri

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alarak kışı "silah olarak kullanmayı" amaçladığını belirtti. Bu bağlamda, Kiev'in desteklenmesinin sadece Ukrayna'nın egemenliği açısından değil, aynı zamanda Avrupa ve transatlantik güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Savunma Harcamaları ve Üretim Yetersizliği

Avrupa genelinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yalnızca yüzde 2'sinin savunmaya harcandığını dile getiren Rutte, bu oranın yetersiz olduğunu kaydetti. "Şu anda yeterince üretim yapmıyoruz. Stoklarımızı yenilemek ve her türlü düşmanla yüzleşmeye hazır olmamız için daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

Ukrayna'nın Pozisyonu ve ABD ile İşbirliği

Rusya ile yapılacak barış müzakerelerinin Ukrayna'nın şartlarına göre gerçekleşmesi gerektiğini belirten Rutte, "Bu savaşı nasıl sona erdirecekleri konusunda Rusya ile görüşmelere başlama kararını sadece Ukrayna hükümeti verebilir, ancak bunu güçlü bir pozisyondan yapmak zorundalar." şeklinde konuştu. Ayrıca, "Bizim ABD'ye, ABD'nin de bize ihtiyacı var." diyerek, ABD ve Avrupa arasında güçlü bir NATO işbirliğinin hem bölgesel hem de küresel istikrar için şart olduğunu ifade etti.

Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics’in Görüşleri

Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics de, Rutte'nin savunma harcamalarını artırma çağrısını tekrar ederek, GSYİH'nin yüzde 2’sini savunmaya harcama kriterinin yetersiz olduğunu ve artırılması gerektiğini vurguladı. Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesi durumunda NATO-ABD işbirliğine dair soruya yanıt veren Rinkevics, İttifak ülkelerinin iç siyasi gündemlerinden çok, savunmayı güçlendirmeye odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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