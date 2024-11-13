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NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'ya Karşı Küresel İşbirliği Hayati

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın küresel güvenlik tehditlerini artırdığı konusunda uyararak işbirliğinin güçlendirilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 22:04
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'ya Karşı Küresel İşbirliği Hayati

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Kritik Uyarı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Kuzey Kore ve İran ile yaptığı ittifakların küresel güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu belirterek, küresel işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'ya Sürekleyen Destek.

Rutte, Polonya ziyareti sırasında Varşova'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Donald Tusk ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, gelecek kış boyunca Ukrayna'ya yapılan yardımların kesintisiz sürmesinin önemine değindi. "Ukrayna'ya savunma yardımının akmaya devam edeceğinden ve toprak kaybettikleri bir konumdan, cepheyi istikrara kavuşturabilecekleri bir noktaya gelmelerine yardımcı olabileceğimizden emin olmalıyız," dedi.

Kuzey Kore'nin Tehditkar Hareketleri

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesiyle savaşın yeni bir boyut kazandığına dikkat çeken Rutte, Kuzey Kore’nin füze teknolojisi karşılığında Rusya ile kurduğu ilişkinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Ayrıca, Rusya'nın Orta Doğu'daki istikrarsızlık yaratabilecek İran ile olan yakınlaşmasının da küresel güvenlik tehditlerini artırdığını ifade etti.

Avrupa Güvenliğinde Küresel İşbirliği

Rutte, tüm bu gelişmelerin Avrupa'nın güvenliğini Hint-Pasifik bölgesi ile ilişkilendirdiğini ve bu nedenle bu bölgede yer alan ülkelerle birlikte küresel işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Polonya'nın Güvenlik Vurgusu

Polonya Başbakanı Tusk, ülkesinin hem kendi topraklarının hem de NATO'nun doğu sınırlarının güvenliğini sağlamak için çabalarını sürdüreceğini belirtti. Ukrayna'ya verilen desteğin kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurguladı ve savaşın geleceği hakkında NATO müttefikleri ile ortak kararlar alınmasının önemine dikkat çekti.

ABD’nin Rolü ve Savunma Harcamaları

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 2'si kriterinin altında kaldığını söyledi. "Eğer üye devletler katkılarını artırmazsa, NATO'nun savunma hazırlığı tehlikeye girebilir," dedi. Duda, ABD'nin NATO'daki en büyük güç olarak, Avrupa'nın savunmasını sağlamada önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'nın güvenliği için ABD ile işbirliğinin güçlenmesi hayati önem taşıyor," açıklamasında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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