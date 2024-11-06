DOLAR
34,25 0,1%
EURO
36,85 1,86%
ALTIN
3.001,78 0,61%
BITCOIN
2.526.219,6 -6,2%

NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'ı Başarıyla Kutladı

Mark Rutte, Donald Trump'ın başkanlık zaferini sosyal medya aracılığıyla tebrik etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:30
NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'ı Başarıyla Kutladı

NATO Genel Sekreteri'nden Kutlama Mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD başkanlık seçiminde zafer kazanarak yeni göreve başlayan Donald Trump'ı kutladı.

Sosyal Medyada Açıklama Yaptı

Rutte, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ın "ABD Başkanı seçilmesi nedeniyle" tebrik edilmesi gerektiğini belirtti.

İşbirliği Vurgusu

Rutte, Trump'ın liderliğinin NATO’yu güçlü tutmanın temel unsurlarından biri olacağına dair inancını ifade etti. Ayrıca, NATO aracılığıyla barışı ilerletme konusunda Trump ile yeniden işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.

Trump'ın Zafer İlanı

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, destekçilerine yönelik yaptığı konuşmasında, başkanlık seçiminde elde ettiği zaferini kamuoyuna duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'ın Zafer Konuşması
2
Erdoğan'dan Türkiye-ABD İlişkileri ve Küresel Krizlere Dair Açıklama
3
Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Başbakan Li Çiang'ın Yüz Yüze Görüşmeleri
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ı Tebrik Etti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Tebrik Mesajı
6
İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
7
Avrupa Birliği'nden Trump'a İşbirliği Çağrısı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı