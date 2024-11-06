NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'ı Başarıyla Kutladı

NATO Genel Sekreteri'nden Kutlama Mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD başkanlık seçiminde zafer kazanarak yeni göreve başlayan Donald Trump'ı kutladı.

Sosyal Medyada Açıklama Yaptı

Rutte, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ın "ABD Başkanı seçilmesi nedeniyle" tebrik edilmesi gerektiğini belirtti.

İşbirliği Vurgusu

Rutte, Trump'ın liderliğinin NATO’yu güçlü tutmanın temel unsurlarından biri olacağına dair inancını ifade etti. Ayrıca, NATO aracılığıyla barışı ilerletme konusunda Trump ile yeniden işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.

Trump'ın Zafer İlanı

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, destekçilerine yönelik yaptığı konuşmasında, başkanlık seçiminde elde ettiği zaferini kamuoyuna duyurdu.