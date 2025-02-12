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NATO Genel Sekreteri Rutte, Türk Savunma Sanayisini Övdü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayisinin etkileyici temeli ve inovasyon kapasitesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:27
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türk Savunma Sanayisini Övdü

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türk Savunma Sanayisine Övgü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayisinin temelin gerçekten etkileyici olduğunu belirtti. Rutte, bu alanda inovasyon yapan yüzlerce kuruluş ve binlerce şirketin varlığını övgüyle andı.

Önemli Mesajlar ve Toplantı Öncesi Değerlendirme

Rutte, yarın gerçekleştirilecek ve yeni ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ilk katılımıyla düzenlenecek Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, NATO'nun ve özellikle Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesindeki rolü hakkında sorulan bir soruya "Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici" şeklinde cevap verdi.

Rutte, Türkiye'deki yüzlerce kuruluşun inovasyon alanında çalıştığını ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın bünyesinde binlerce şirketin bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca, Ankara ve Brüksel'deki ziyaretleri sırasında Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile bir araya geldiğini belirtti.

İşbirliği ve Üretim Talebi

Rutte, Türk sanayisinin, son ürünler de dahil olmak üzere en önemli parçaları tedarik ettiğini vurgulayarak, "Sizden sadece daha fazlasını yapmanızı isteyebiliriz" ifadesini kullandı. Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye'nin dahil olduğu tüm müttefiklerden daha fazla ve hızlı üretim beklediğini kaydetti.

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