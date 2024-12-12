NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye Savunma Üretiminde Önemli Rol Oynuyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın karşı karşıya olduğu ciddi güvenlik tehditleri ışığında, savunma üretimi ve harcamalarının artırılmasının birincil öncelik olduğunu ifade etti. Rutte, Türkiye'nin Avro-Atlantik bölgesinin savunmasına sağladığı önemli katkıları vurguladı.

Carnegie Europe'un Brüksel'de düzenlediği etkinlikte konuşan Rutte, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin Avro-Atlantik güvenliğine yönelik ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti. "Güvenlik durumu iyi görünmüyor. Hayatım boyunca gördüğüm en kötü durum," diye ekledi.

Rutte, “Savunma üretimi ve harcamalarını artırmak, İttifak’ın kati birinci önceliği. Bu, hepimizin daha hızlı ve daha sert olmamız gerektiği anlamına geliyor; bir savaş dönemi zihniyetine geçmemiz gerekiyor,” dedi. Mevcut durumun “ne savaş ne de barış” olduğunu belirten Rutte, NATO'nun caydırıcı etkisinin halen sürdüğünü, ancak geleceğe yönelik endişelerin bulunduğunu kaydetti.

Rutte, görevine başladığı 1 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Türkiye'nin savunma sanayi müttefiki olarak önemini vurguladığını söyledi. "Türk Havacılık ve Uzay Sanayiini ziyaret ettim ve sağladıkları yetenekleri gördüm," diyen Rutte, aynı zamanda Almanya, Fransa ve İtalya’nın savunma sanayisi aktörleriyle yaptıkları görüşmelerde ihtiyaçların fazlalığına da dikkat çekti.

Türkiye ve Yunanistan ziyaretleri hakkında ise Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile ilişkileri iyileştirmek konusunda ciddi çabalar olduğunu ifade etti; "Birkaç yıl öncesine göre çok daha iyi bir yerdeler," şeklinde konuştu. NATO'nun bu iki ülkeye yardım etmek için seferber olacağını belirten Rutte, Türkiye’nin NATO savunmasında önemli bir parça olduğunu yineledi.