NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'da Barış İçin Güvenlik Garantilerini Vurguladı

Mark Rutte, Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması için güvenlik garantilerinin önemini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:30
NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'da Barış İçin Güvenlik Garantilerini Vurguladı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ukrayna Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da süregelen çatışmalara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Rutte, kalıcı barışın sağlanabilmesi adına sağlam güvenlik garantilerine duyulduğunu belirtti. Bu bağlamda, Ukrayna'nın dünya sahnesinde daha güçlü bir pozisyon almasının kritik olduğunu ifade etti.

Barış İçin Sağlam Temeller

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rutte, "Hepimiz Ukrayna'ya karşı korkunç saldırganlığın sona ermesini istiyoruz. Varılan herhangi bir anlaşmanın, Rusya'nın bir daha asla Ukrayna'nın toprağını almaya çalışmayacağı kalıcı bir barış getirmesi hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Rutte, bu güvenlik garantilerinin ne anlama gelebileceği üzerine NATO müttefikleri arasında aktif bir tartışmanın yürütüldüğünü vurguladı. Ayrıca, Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasındaki hayati rolünün altını çizerek, "Bu konuda ABD yönetimiyle her düzeyde yakın temas halindeyiz ve hepimiz Ukrayna'da kalıcı barışa ihtiyacımız olduğu konusunda hemfikiriz." dedi.

Ukrayna'nın Elini Güçlendirmek

Rutte, "Aynı zamanda İttifak olarak Ukrayna'nın elini güçlendirmeye devam etmeliyiz ki müzakere masasına güçlü bir konumda oturabilsin." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına yönelik ABD ve Avrupa'nın artan ilgisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, ABD'nin eski yönetimi Donald Trump, barış görüşmelerinde Avrupa Birliği'nin rolünün sınırlı kalması gerektiğini, gelecekte olası bir Rus saldırganlığının önlenmesi için güvenlik garantilerinin NATO yerine Avrupa ülkeleri tarafından verilmesi gerektiğini dile getirdi. Avrupa'nın ise savunma harcamalarını artırma konusunda ABD'den gelen baskılara karşı hazır ve istekli olduğu yönde açıklamalar yapması bekleniyor.

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