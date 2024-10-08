NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna En Zor Kışını Yaşıyor

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ukrayna'ya Uyarı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın savaşın başlangıcından bu yana en zor kışını geçirmekte olabileceğini bildirdi.

İttifakın Gündemi ve Yardım Durumu

Rutte, NATO karargahında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki lider, Ukrayna savaşının güncel durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Rutte, Finlandiya'nın Ukrayna'ya sağladığı 2 milyar avronun üzerindeki yardıma duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Askeri Yardımın Önemi

Rutte, 12 Ekim'de ABD'nin liderliğinde, Almanya'da bulunan Ramstein Üssü'nde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların ele alınacağı zirveye işaret etti. Rutte, Kiev'e yaptığı ziyarette Ukrayna'ya askeri yardımları artırmanın gerekliliği üzerinde durdu.

"Rusya, Ukrayna'nın kritik enerji altyapısına saldırmaya devam ediyor. Ukrayna, tam ölçekli işgalin başladığı günden bu yana en zor kışını yaşıyor olabilir," diyen Rutte, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundaki spekülasyonların zamansız olduğunu belirtti.

Rusya'nın Tehdit Potansiyeli

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, "Rusya, NATO ve Finlandiya için Avrupa'nın her yerinde ve ötesinde en doğrudan ve önemli tehdit olmaya devam ediyor," açıklamasında bulundu. Stubb, Rusya'nın iki tür savaş yürüttüğünü, bunların bir yandan Ukrayna'da uluslararası hukuka aykırı hareketler ve diğer yandan siber saldırıları içeren hibrit savaş biçimleri olduğunu ifade etti.