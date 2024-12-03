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NATO Genel Sekreteri Rutte: "Ukrayna'nın Daha Fazla Askeri Yardıma İhtiyacı Var"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın barış süreci için daha fazla askeri desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:03
NATO Genel Sekreteri Rutte: "Ukrayna'nın Daha Fazla Askeri Yardıma İhtiyacı Var"

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Kritik Açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın savaşın sona ermesi için barış sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda fazladan fikre değil, askeri yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Rutte, Brüksel'de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısının öncesinde yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın müzakereler başladığında konumlarını güçlendirmelerine yardımcı olacak daha fazla askeri desteğe ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Toplantının Gündemi

Brüksel'deki toplantının ilk oturumunda Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla Orta Doğu'daki kriz ve NATO ile Ürdün işbirliği konularının ele alınacağını belirten Rutte, ayrıca Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik eylemlerinin de gündem maddelerinden biri olacağını ifade etti. Rutte, "Bu eylemler, uluslarımızı istikrarsızlaştırmak için gerçekleştiriliyor ve asla bizi destekleme çabalarımızdan alıkoymayacak" dedi.

Askeri Destek Üzerine Vurgular

Savaşın üçüncü kışına girilmesi ile birlikte Ukrayna'ya verilen mühimmat desteğinin artırılması gerekliliğine dikkat çeken Rutte, "Ukrayna bir başka kritik döneme giriyor, Rusya'nın saldırganlığı ise artarak devam ediyor. (Rusya Devlet Başkanı) Putin söylemlerini ve eylemlerini artırıyor" şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya verilen desteğin, barış müzakereleri sırasında güçlü bir konumda olmaları ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Rutte, "NATO, Ukrayna'ya ne kadar güçlü destek verirse, müzakere masasında elleri o kadar güçlü olur" ifadesini kullandı.

Orta Doğu ve Gürcistan

Rutte, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili büyük endişe duyduklarını aktararak, "Müttefiklerimiz krizi yönetmeye çalışıyor ve bu konuda istişarelerde bulunuyoruz" dedi. Gürcistan'daki protestolara yönelik olarak ise, "Hükümeti barış ve istikrarı teşvik etmeye çağırıyorum ve bu tüm Gürcülerin menfaatine" değerlendirmesini yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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