DOLAR
36,09 0,07%
EURO
37,78 -0,69%
ALTIN
3.396,38 -0,9%
BITCOIN
3.458.380,84 1,24%

NATO Genel Sekreteri Rutte: "Ukrayna'ya Üyelik Sözü Verilmedi"

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda Washington'da hiçbir zaman taahhüt verilmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:45
NATO Genel Sekreteri Rutte: "Ukrayna'ya Üyelik Sözü Verilmedi"

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Çarpıcı Açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Rutte, "Washington'da NATO, Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olacağını taahhüt etti ancak barış görüşmeleri ne zaman başlarsa başlasın, bunun kesinlikle NATO üyeliği ile tamamlanacağı konusunda hiçbir zaman mutabık kalınmadı" dedi.

Minsk Anlaşması'na Dikkat Çekti

Rutte, Rusya’nın 2014'te Kırım’ı ilhak etmesinden sonra imzalanan Minsk Anlaşması’nın başarısızlığına dikkat çekerek, bu tür bir durumun tekrarlanmaması gerektiği vurgusunu yaptı. "Bu görüşmelerden çıkacak sonucun kalıcı olması gerektiği konusunda tam bir mutabakat içerisindeyiz" diyen Rutte, Putin'in gelecekteki niyetleri hakkında da endişelerini dile getirdi.

Barış Görüşmeleri ve Müzakere İhtiyacı

Rutte, müttefikler arasında görüş farklılıklarının olabileceği yönündeki bir soruya, "Tüm müttefikler ve Ukrayna, Ukrayna'da barış arzusunda birleşmiş durumdadır. Hepimiz Ukrayna'yı müzakereler için mümkün olan en iyi konuma getirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz" şeklinde yanıt verdi.

Askeri Harcamalar ve Stratejik Hedefler

Ayrıca, Avrupa'nın savunma harcamalarına ilişkin hedeflerin artırılması gerektiğini belirten Rutte, "Yeni hedef, mevcut yüzde 2'den çok daha fazla olmalı. En azından yüzde 3'ten fazla olmalı" ifadelerini kullandı. Böylelikle, ABD ile diğer ülkeler arasında savunma yükümlülüklerinin daha iyi paylaşılacağını vurguladı.

Rutte, Kuzey Kore, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin önemine de değindi ve Hint-Pasifik bölgesindeki işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan ve Asıfa Butto Zerdari'den Eğitim ve Çevre Üzerine Önemli Görüşme
2
Türk Tekstil Firmaları Mısır'da Ürünlerini Tanıttı
3
Yozgat'ta Eğitime Ara Verildi: Hava Koşulları Sebebiyle Okullar Tatil Edildi
4
Nevşehir'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı
5
IKBY Başbakanı Barzani: 'SDG (PKK/YPG), Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmiyor'
6
Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
7
350 Yahudi Din Adamından Trump'a Tepki: Gazze Planı Etnik Temizliktir

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!