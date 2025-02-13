NATO Genel Sekreteri Rutte: "Ukrayna'ya Üyelik Sözü Verilmedi"

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Çarpıcı Açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Rutte, "Washington'da NATO, Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olacağını taahhüt etti ancak barış görüşmeleri ne zaman başlarsa başlasın, bunun kesinlikle NATO üyeliği ile tamamlanacağı konusunda hiçbir zaman mutabık kalınmadı" dedi.

Minsk Anlaşması'na Dikkat Çekti

Rutte, Rusya’nın 2014'te Kırım’ı ilhak etmesinden sonra imzalanan Minsk Anlaşması’nın başarısızlığına dikkat çekerek, bu tür bir durumun tekrarlanmaması gerektiği vurgusunu yaptı. "Bu görüşmelerden çıkacak sonucun kalıcı olması gerektiği konusunda tam bir mutabakat içerisindeyiz" diyen Rutte, Putin'in gelecekteki niyetleri hakkında da endişelerini dile getirdi.

Barış Görüşmeleri ve Müzakere İhtiyacı

Rutte, müttefikler arasında görüş farklılıklarının olabileceği yönündeki bir soruya, "Tüm müttefikler ve Ukrayna, Ukrayna'da barış arzusunda birleşmiş durumdadır. Hepimiz Ukrayna'yı müzakereler için mümkün olan en iyi konuma getirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz" şeklinde yanıt verdi.

Askeri Harcamalar ve Stratejik Hedefler

Ayrıca, Avrupa'nın savunma harcamalarına ilişkin hedeflerin artırılması gerektiğini belirten Rutte, "Yeni hedef, mevcut yüzde 2'den çok daha fazla olmalı. En azından yüzde 3'ten fazla olmalı" ifadelerini kullandı. Böylelikle, ABD ile diğer ülkeler arasında savunma yükümlülüklerinin daha iyi paylaşılacağını vurguladı.

Rutte, Kuzey Kore, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin önemine de değindi ve Hint-Pasifik bölgesindeki işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.