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NATO Genel Sekreteri Rutte ve AB Komisyonu Üyesi Kubilius’tan Önemli Görüşme

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Üyesi Adrius Kubilius ile Avrupa savunma işbirliğini güçlendirmek için Brüksel'de bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 22:36
NATO Genel Sekreteri Rutte ve AB Komisyonu Üyesi Kubilius’tan Önemli Görüşme

NATO ve AB Arasında Stratejik İşbirliği

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunmadan ve uzaydan sorumlu üyesi Adrius Kubilius ilk kez bir araya geldi. Bu tarihi buluşma, Brüksel'de gerçekleşti.

Görüşmenin İçeriği

Rutte, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kubilius ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına yer verdi. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve AB-NATO işbirliği konuları yer aldı.

Böylece, iki kurum arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor. Yüz yüze gerçekleştirilen bu ilk toplantı, Avrupa güvenliğini sağlama noktasında önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

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