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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Veda Konuşması

Stoltenberg, NATO’nun geleceği için önemli dersler çıkardı. Güvenlik için işbirliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 20:23
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Veda Konuşması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Veda Konuşması Yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, görev süresinin sona ermesine günler kala önemli bir veda konuşması gerçekleştirdi. Bu konuşmada, Atlantik'in iki yakasındaki işbirliğine vurgu yaparak Avrupa'nın güvenliğinin, Türkiye'den Norveç'e kadar geniş bir NATO şemsiyesi ile sağlanması gerektiğini belirtti.

Stoltenberg’in 10 Yıllık Deneyimleri

1 Ekim'de görevi devredecek olan Stoltenberg, Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 10 yıllık liderlik döneminde NATO'nun küresel güvenlik konularında köklü değişiklikler yaşandığını ifade etti. Bu süreçte, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı, terörizm, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi birçok önemli olayın, NATO’nun stratejik yönelimini etkilediğini dile getirdi.

Aldığı 5 Temel Ders

Stoltenberg, 10 yıllık görev süresinde edindiği beş önemli dersi paylaştı. İlk dersinin, barış için ödenecek bedel olduğunu belirten Stoltenberg, müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini vurguladı. İkinci dersinin ise özgürlüğün ticaretten daha önemli olduğu şeklinde olduğunu ifade etti. Özellikle, Çin ile ekonomik ilişkilerin uzun vadeli güvenlik gereksinimleri ile dengelenmesi gerektiğini belirtti.

Üçüncü dersinin, askeri gücün diyaloğun ön koşulu olduğu yönünde olduğunu ifade eden Stoltenberg, bu bağlamda Ukrayna'ya silah yardımlarının devam etmesi gerektiğini ve Rusya'nın gelecekteki barış görüşmelerinde yer alması gerektiğini vurguladı. Dördüncü dersinin askeri gücün sınırları olduğu konusunda ise, Afganistan örneğini gösterdi. Son olarak, NATO ile Avrupa'nın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu ve her iki kıtanın işbirliğinin önemini vurguladı.

İşbirliği ve Dayanışma Mesajı

Stoltenberg, Atlantik'in her iki yakasını ayırmayı öneren seslerin yükseldiğine dikkat çekerek, uzun vadeli işbirliğinin önemini vurguladı. "Bu tür bir izolasyon kimseyi güvende tutmaz," ifadesini kullanarak, Avrupa'nın güvenliği için NATO'nun vazgeçilmez bir yapı olduğunu söyledi.

NATO'nun ne kadar önemli olduğunu kavramak için Avrupa'nın coğrafi gerçekliklerine dikkat çekti ve "Türkiye olmadan, Norveç olmadan Avrupa'nın güvenliği mümkün değildir," dedi. Stoltenberg, NATO müttefiklerinin birbirine daha sıkı bir şekilde bağlanması gerektiğini hatırlatarak, sadece kaynaklarla değil coğrafyalarla da ilgili bir durumu ön plana çıkardı.

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