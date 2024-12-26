NATO, Kazakistan'daki Uçak Kazası İçin Soruşturma Çağrısı Yaptı

NATO, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında meydana gelen ve pek çok can kaybıyla sonuçlanan yolcu uçağı kazası hakkında soruşturma yapılmasını talep etti.

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti. Dakhlallah, ayrıca kazada yaralananlara acil şifalar dileyerek, tam bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kazakistan'daki Uçak Kazası Detayları

Olay, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağın düşmesiyle meydana geldi. Uçakta 5'i mürettebat, 62'si yolcu toplamda 67 kişi bulunuyordu.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin ise kurtulduğunu açıkladı. Ayrıca, kazada yaşamını yitirenler için Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi.