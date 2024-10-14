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NATO'nun 2023 Yılı Nükleer Tatbikatı Başlıyor

NATO, yıllık nükleer tatbikatı 'Steadfast Noon'u Belçika ve Hollanda'da gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:12
NATO'nun 2023 Yılı Nükleer Tatbikatı Başlıyor

NATO'nun Nükleer Tatbikatı Başlamak Üzere

NATO, bu yılki yıllık nükleer tatbikatı olan "Steadfast Noon"'un bugün başlayacağını ve iki hafta süreceğini resmi olarak duyurdu. Tatbikat, Belçika ve Hollanda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

60'tan Fazla Uçağın Katılımı

Açıklamaya göre, tatbikata 60'tan fazla savaş uçağı katılacak. Eğitim uçuşları Batı Avrupa üzerinde gerçekleştirilecek ve bu kapsamda ABD'nin nükleer füze taşıyabilen savaş uçakları da yer alacak.

NATO Genel Sekreteri'nden Açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Nükleer caydırıcılık, müttefik güvenliğinin temel taşıdır. Steadfast Noon, İttifak'ın nükleer caydırıcılığının önemli bir testidir. Bu tatbikat, NATO'nun tüm müttefikleri koruyacağı ve savunacağı yönündeki her düşmana net bir mesaj göndermektedir," diyerek tatbikatın önemine vurgu yaptı.

Tatbikatın Detayları

NATO'nun nükleer tatbikatı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim ayında düzenleniyor. Bu yılki tatbikat, Belçika ve Hollanda'nın yanı sıra, Danimarka, İngiltere ve Kuzey Denizi üzerindeki hava sahasında da uçuşları kapsıyor. Tatbikat, iki hafta boyunca sürecek.

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