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NATO'nun Caydırıcılık Stratejisi Başarılı: Radakin'den Önemli Açıklamalar

İngiltere Genelkurmay Başkanı Radakin, NATO'nun caydırıcılık stratejisinin etkili olduğunu ve Rusya'nın saldırma ihtimalinin uzak olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 02:26
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 02:26
NATO'nun Caydırıcılık Stratejisi Başarılı: Radakin'den Önemli Açıklamalar

Radakin: NATO'nun Stratejisi İşe Yarıyor

İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, Rusya'nın İngiltere ve NATO üyelerine saldırma ihtimalinin uzak olduğunu vurguladı. Radakin, "Rusya, geleneksel ya da nükleer, kendisine verilecek yanıtın ne kadar ezici olacağını biliyor. NATO'nun caydırıcılık stratejisi çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin Rolü

Radakin, İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü (RUSI) yıllık toplantısında yaptığı açıklamalarda bu yılın en beklenmedik gelişmesi olarak Kuzey Koreli askerlerin Rusya saflarında Ukrayna sınırına getirilmesini gösterdi. Bu işbirliğinin, Moskova ile Pyongyang arasında daha fazla teknoloji ve uzmanlık ticaretine yol açabileceğini dile getirdi.

Tehditlerle Mücadele

Radakin, dünyanın mevcut durumuna rağmen İngiltere'nin varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya olmadığını belirtti. "Coğrafyamız ile Arktik'ten Avrasya'nın steplerine uzanan derin bir ittifak tarafından korunuyoruz. Ancak istikrarsız bir dünyanın sonuçlarını yaşıyoruz." dedi.

Yeni Nükleer Çağ

Üçüncü bir nükleer çağın başlangıcında bulunduklarına dikkat çeken Radakin, "Bu çağ, çoklu ve eş zamanlı ikilemler, nükleer güç ile yıkıcı teknolojilerin yaygınlaşması ve güvenlik mimarilerinin neredeyse tamamen yokluğu ile tanımlanıyor." diye konuştu.

Reform İhtiyacı

Savunma alanında reform gerekliliğine de değinen Radakin, "Hala çok yavaşız ve çok dikkatliyiz. Süreçlerin azaltılması ve önceliklerin belirlenmesi gerekiyor." vurgusunda bulundu.

Kurumsal eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirten Radakin, güç ve hıza değer veren bir kültürün geliştirilmesini önerdi. Teknoloji, bilim ve uluslararası işbirliklerinin önemine dikkat çeken Radakin, dünya risklerinin arttığını ve tehditlerin daha belirgin hale geldiğini sözlerine ekledi.

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