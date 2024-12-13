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NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Birincisi Türkiye'nin

Türkiye, NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında birinci oldu. Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın eseri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 16:45
NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Birincisi Türkiye'nin

NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Oylamasında Birincilik Türkiye'nin

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun düzenlediği 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın fotoğrafının birinci seçildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın' fotoğrafı açık ara farkla birinci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ı tebrik ediyoruz," ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Kaan'ın çektiği bu etkileyici fotoğrafa da yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun "Yılın Fotoğrafı" oylamasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun "Yılın Fotoğrafı" oylamasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın, ''Amfibi Akın'' isimli fotoğrafının birinci seçildiğini duyurdu.

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