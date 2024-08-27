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NATO, Polonya Hava Sahasındaki Rus İHA İhlalini Değerlendirdi

NATO, Polonya hava sahasına giren Rus İHA'sının eylemlerinin sorumsuz ve potansiyel olarak tehlikeli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:15
NATO, Polonya Hava Sahasındaki Rus İHA İhlalini Değerlendirdi

NATO'dan Polonya Açıklaması

NATO, Polonya hava sahasına giren Rusya'ya ait insansız hava aracının ardından kritik bir değerlendirme yaptı. NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, "Bu eylemler sorumsuz ve potansiyel olarak tehlikeli" ifadelerini kullanarak sürecin önemine dikkat çekti.

Durumun Önemi

Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı çatışmalar sırasında Polonya, Rus İHA'sının hava sahasına girdiğini bildirmişti. Dakhlallah, "Polonya, dün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları esnasında muhtemel bir İHA ihlalini tespit etti" diyerek böylesi ihlallerin tehlikeli olduğunu belirtti.

Ukrayna'daki Saldırılar

Bu bağlamda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gerçekleştirilen hava saldırısında 100'den fazla füze ve yaklaşık 100 İHA kullanıldığını belirtmiş, söz konusu saldırıyı ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak nitelendirmişti.

NATO'nun Cevabı

NATO'nun açıklamasında, "Rusya'nın müttefik ülkelere karşı planlı bir saldırı gerçekleştirdiğine dair elimizde veri yok, ancak yaşananlar tehlikeli" şeklinde yer aldı. Bu noktada, NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını artırdığı da vurgulandı.

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